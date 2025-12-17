Чому двері починають скрипіти / © Getty Images

У давнину люди пильно стежили за будь-якими незвичними ситуаціями, які виникали із дверима. Особливу увагу приділяли їхньому рипінню, адже саме цей зловісний звук вважався найважливішим для передбачення майбутнього та визначення життєвих негараздів.

Також люди надавали великого значення моменту, коли лунали ці дивні звуки.

ТСН.ua розповідає, що може означати скрип дверей, коли ви його почули перед візитом гостей, або в інший несподіваний час.

Коли заскрипіли нові двері

Якщо старі двері почали рипіти, як правило, це не віщує нічого поганого. Це лише означає, що мастило на завісах висохло, і його необхідно замінити.

Проте якщо ви почули такий звук у нових дверях, вважається, що мешканцям цього житла слід чекати неприємностей: фінансових проблем, серйозних сварок або лиха.

За повір’ями, таке рипіння — це робота нечистих духів або ж домовика, яким сподобалося помешкання. У такому разі вони всіляко намагаються вигнати господарів.

Раніше люди говорили, коли почали скрипіти двері, які раніше відкривалися легко і безшумно — значить незабаром станеться біда.

Якщо скрип дверей почула самотня людина або подружжя

Коли раптовий скрип дверей почула самотня людина, це може віщувати що незабаром вона матиме сильні переживання, пов’язані з любовними стосунками.

Також цей несподіваний звук може віщувати нещастя та хвороби.

Своєю чергою для подружжя несподіване рипіння дверей може означати, що в їхньому житті незабаром розпочнуться сварки та непорозуміння, можливо ревнощі або негативні емоції.

Якщо ви почули скрип дверей вночі

Коли ви почули рипіння дверей вночі і вони відкрилися без стороннього втручання — це поганий знак.

Згідно із прикметами, у родині може статися щось лихе, аж до втрати когось із близьких. Наші пращури вважали, що таким чином нечиста сила навідувалася до будинку, щоб забрати людину до потойбіччя, і тому двері самостійно починали часто відчинятися та зачинятися.

Заборони та вірування, пов’язані з дверима:

не можна голосно грюкати дверми , це дозволялося лише тим, хто планував одружитися (чи вийти заміж;

незаміжнім дівчатам слід завжди зачиняти вхідні двері на замок, щоб забезпечити вірність свого майбутнього чоловік;

якщо двері, які були замкнені, раптом відчинилися самі , це означало, що скоро родині доведеться переїжджати;

якщо двері обвалювалися або злітали з петель, це було провісником великого нещастя — вважалося, що трапиться пожежа.

Майте на увазі, що народні прикмети не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

