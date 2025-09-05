Чому фахівці не радять копати картоплю до 6 вересня: в які дні краще це робити

Коли краще копати картоплю в вересні 2025 року / © unsplash.com

До 6 вересня триває період зростального Місяця. У цей час усі поживні сили рослини піднімаються вгору — до стебел та бадилля, тоді як бульби залишаються “обділеними”. Наслідки такого збирання невтішні:

картопля виходить водянистою та надмірно вологою;

бульби не встигають набрати щільності й дозріти повністю;

зберігатися такий урожай буде погано: швидко з’являється гниль, проростки чи псування.

Чим особливе 6 вересня

Саме цього дня розпочинається фаза спадного Місяця. Енергія спрямовується до коріння, тож картопля нарешті “налаштовується” на визрівання. Бульби стають твердими, міцними й придатними для тривалого зберігання. Це і є найсприятливіший час для збирання врожаю.

Коли копати можна і не можна

Астрологи й аграрії застерігають: у Молодик (21 вересня) та Повний місяць будь-які роботи з картоплею краще відкласти. Ці дні вважають енергетично нестабільними, а отже — небажаними для збирання коренеплодів.

Оптимальні дати для збору картоплі 2025 року