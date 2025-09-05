- Дата публікації
Чому фахівці не радять копати картоплю до 6 вересня: в які дні краще це робити
Кінець літа й початок осені в Україні зазвичай пов’язані зі збиранням картоплі. Та досвідчені господарі керуються не лише сприятливою погодою, а й підказками місячного календаря. Саме він застерігає: до 6 вересня 2025 року братися за копання картоплі небажано.
До 6 вересня триває період зростального Місяця. У цей час усі поживні сили рослини піднімаються вгору — до стебел та бадилля, тоді як бульби залишаються “обділеними”. Наслідки такого збирання невтішні:
картопля виходить водянистою та надмірно вологою;
бульби не встигають набрати щільності й дозріти повністю;
зберігатися такий урожай буде погано: швидко з’являється гниль, проростки чи псування.
Чим особливе 6 вересня
Саме цього дня розпочинається фаза спадного Місяця. Енергія спрямовується до коріння, тож картопля нарешті “налаштовується” на визрівання. Бульби стають твердими, міцними й придатними для тривалого зберігання. Це і є найсприятливіший час для збирання врожаю.
Коли копати можна і не можна
Астрологи й аграрії застерігають: у Молодик (21 вересня) та Повний місяць будь-які роботи з картоплею краще відкласти. Ці дні вважають енергетично нестабільними, а отже — небажаними для збирання коренеплодів.
Оптимальні дати для збору картоплі 2025 року
7–8 вересня;
10–11 вересня;
15–16 вересня.