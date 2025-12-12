Чому фарш для котлет не можна перекручувати двічі: секрети м’ясників для ідеальної соковитості

Чому фарш не можна перекручувати двічі / © pexels.com

М’ясники та технологи харчових виробництв давно знають: повторне оброблення м’яса руйнує його структуру. Це не просто кулінарна помилка, а справжнє порушення фізико-хімічних властивостей продукту.

Перший прохід через м’ясорубку формує потрібну текстуру: волокна зберігаються, жир розподіляється рівномірно. Другий прохід перетворює фарш на пастоподібну масу, де білки починають зв’язуватися не з жиром, а між собою.

Як результат, котлета стає надто щільною, втрачає пористість і не здатна утримувати сік. Теплове оброб оброблення лише підсилює ефект: білки згортаються, і замість соковитого м’яса ви отримуєте сухий комок. Особливо це помітно на яловичині та свинині — вони чутливі до механічного впливу.

Подвійне перемелювання знижує здатність фаршу утримувати вологу на 18–22%. Для котлет, де соковитість — ключовий критерій, це критично.

Ще один наслідок подвійного перемелювання — порушення емульсії жиру. Під час смаження він починає відділятися, і котлети «плачуть» на сковороді.

Деякі кухарі вважають, що подвійне перемелювання робить фарш ніжнішим. Це міф: ніжність досягається правильним вибором м’яса та додатками, а не його додатковим подрібненням.

Особливо ризиковано перекручувати фарш із курки. Він швидко втрачає структуру та стає клейким.

Якщо ви додаєте хліб, цибулю чи яйця, вони також страждають: замість того, щоб рівномірно розподілитися, вони злипаються в грудки.

М’ясники радять використовувати решітку з отворами 4–6 мм — це оптимальний розмір шматочків, який зберігає текстуру.

Якщо бажаєте однорідну масу, краще акуратно перемішати фарш вручну. Це безпечніше та ефективніше, ніж другий прохід через м’ясорубку.

Важливо також слідкувати за температурою м’яса: за повторного оброблення воно нагрівається, і білки згортаються передчасно. Це критично для фаршу, який не готуватиметься одразу — він втрачає властивості ще до смаження.

Якщо хочете соковиті й пористі котлети — один прохід через м’ясорубку, якісне м’ясо та обережне перемішування. Все інше — прямий шлях до розчарування.

Отже, правило м’ясників просте: не чіпайте фарш зайвий раз. Він уже готовий до смаження — дайте йому бути смачним.