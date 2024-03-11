Чому французькі господині ніколи не виливають воду після варіння яєць: що з нею роблять

Ми звикли висипати воду після того, як зваримо яйця. Хоча цього робити не слід, як виявилося, вона може згодитися для підкормки кімнатних рослин і городніх культур. Розповідаємо, як перетворити ці побутові відходи на живлення для квітів і городини, посилаючись на французький ресурс Sante+.

Чим корисна вода після варіння яєць для кімнатних і городніх рослин

Містить органічний кальцій, що вкрай корисний для росту й розвитку кореневої системи кімнатних рослин. Яєчна шкарлупа має у своєму складі кальцій, який під час варіння "віддає" воді. Опісля вода перетворюється на активну речовину, що допомагає росту та розвитку кімнатних квітів.

що вкрай корисний для росту й розвитку кореневої системи кімнатних рослин. Яєчна шкарлупа має у своєму складі кальцій, який під час варіння "віддає" воді. Опісля вода перетворюється на активну речовину, що допомагає росту та розвитку кімнатних квітів. Підтримує pH-баланс. Також під час варіння яєчна шкарлупа виділяє мінеральні речовини, які дуже корисні для ґрунту. Таке підживлення стане у нагоді для рослин, як потребують збалансованого ґрунту для свого повноцінного росту.

Також під час варіння яєчна шкарлупа виділяє мінеральні речовини, які дуже корисні для ґрунту. Таке підживлення стане у нагоді для рослин, як потребують збалансованого ґрунту для свого повноцінного росту. Насичує кімнатні рослини поживними мінералами. Яєчна шкарлупа містить цілий комплекс мінеральних солей та речовин, які вкрай корисні для рослин. Тому вода після варіння яєць стане неоціненним підживленням для кімнатних квітів. Але слід пам’ятати, цією водою рослини можна поливати не частіше, ніж раз на місяць.

Яєчна шкарлупа містить цілий комплекс мінеральних солей та речовин, які вкрай корисні для рослин. Тому вода після варіння яєць стане неоціненним підживленням для кімнатних квітів. Але слід пам’ятати, цією водою рослини можна поливати не частіше, ніж раз на місяць. Універсальне добриво. Вода після варіння яєць може стати добривом і для городніх культур. Також не варто викидати яєчну шкарлупу, її слід подрібнити й розкидати в саду та городі, вона відлякуватиме слимаків і мурах.

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