Чому хірурги не носять білі халати: ви нізащо не здогадаєтесь, навіщо їм зелена або блакитна форма

У медицині не буває дрібниць. Навіть така річ, як колір халата, допомагає лікарям рятувати людське життя.

Як відомо, медпрацівники носять білі халати. Цей колір є символом чистоти, стерильності і гігієни. Однак, не весь медичний персонал ходить саме в білих халатах. Наприклад, уніформа анестезіологічної та хірургічної бригад в операційних вже давно зелена або блакитна. Чому вони так відрізняються від інших?

Спершу ці бригади, як і інший медперсонал, носили білі халати. Такий одяг можна було дуже легко відбілювати за допомогою хлорки. Тому це здавалося досить практичним рішенням.

А ось в другій половині XX століття в операційних медики почали потроху переходити на форму зеленого чи блакитного кольору. Виявляється, все це не просто так.

Якщо медичний працівник під час операції різко переведе погляд з темного кольору крові пацієнта на білий халат колеги, це може на деяку мить його засліпити. А ось зелений чи блакитний колір такого ефекту не викликають. Все тому, що вони є протилежними червоному у кольорному спектрі, а тому підходять для операцій краще.

Тобто форма зеленого або блакитного кольору допомагає стимулювати пильність очей хірургів, робить їх більш сприйнятливими до червоного відтінку крові, зменшуючи ймовірність помилки під час операції. Цей фактор є дуже важливим у роботу хірургів та анестезіологів в операційних блоках.

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