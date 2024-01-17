Чому хліб потрібно починати різати посередині: неочікуване пояснення — але це дійсно практично

Більшість людей починають нарізати хліб від краю, поступово рухаючись до середини. Але спробуйте іншу стратегію. Впевнені, вона вам сподобається.

Як не дивно, але спосіб, коли буханець хліба починають нарізати від середини, є більш ефективним і практичним.

Спробуйте розрізати щойно куплений буханець навпіл. А потім брати "перші" скибочки завжди від середини. Тобто окраєць ви повинні отримати останнім.

Чому така стратегія краща? Ось вам просте, хоча і неочевидне пояснення.

Фахівці стверджують, якщо розрізати хліб посередині, а потім відрізати шматки, рухаючись до країв, то можна "з'єднати" дві половинки і так покласти продукт в хлібницю.

Такий варіант зберігання хороший тим, що зріз залишається закритим. А тому продукт набагато довше зберігає свою свіжість.

Найближчим часом буханець хліба, який почали різати від середини, а потім з'єднали, не почне черствіти і залишатиметься м'яким, наче ви щойно принесли його з магазину.

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