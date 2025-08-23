- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому гниють яблука прямо на гілках і як з цим боротись
Основна причина появи гниючих яблук на дереві — моніліоз. Це грибкове захворювання, яке швидко поширюється садом. Якщо гниття вже з’явилося, повністю зупинити його складно.
Перші плоди яблук уже дозрівають, але це не привід зменшувати пильність у догляді за деревами. Бо саме у цей час від нестачі корисних елементів і різних хвороб, яблука можуть почати гнити на гілках.
Як з цим боротися, пише «Зелена садиба».
Основна причина появи гниючих яблук на дереві — моніліоз. Це грибкове захворювання, яке швидко поширюється садом, спори вражають і плоди, і пагони, і листя різних культур.
Найчастіше захворювання виникає на дорослих деревах із згущеною кроною. Спори грибів потрапляють на плоди з поривами вітру або переносяться птахами і комахами-шкідниками.
Зазвичай, це відбувається в середині літа, саме в цей час можна виявити перші плоди, що гниють. Таку форму моніліозу називають плодовою гниллю.
Тепла і волога погода сприяє швидкому поширенню захворювання, і якщо вчасно не вжити заходів для протидії, значна частина врожаю буде втрачена.
Найчастіше плодова гниль вражає літні сорти яблук із тонкою шкіркою. Крім того, в зоні особливого ризику опиняються плоди з пошкодженою шкіркою. Це можуть бути різні, навіть мікроскопічні тріщини або проколи від шкідників, а також травматичні ушкодження від граду або гілок при сильному вітрі.
Профілактика моніліозу
Оси, листовійки і плодожерки, звичайно, не з’їдять всі яблука, а цього достатньо, щоб моніліоз вразив дерево. Тому серед профілактичних заходів важливо правильно доглядати за плодовим садом:
регулярне оглядання саду
своєчасне підживлення й поливи
боротьба з хворобами та шкідниками
застосування препаратів для підвищення імунітету
профілактичні обробки фунгіцидами та інсектицидами
грамотне формуюче обрізання, що не допускає згущення крони
утримання пристовбурних кіл у чистоті
Парша. Ще одна небезпечна грибкова інфекція, яка вражає плоди, листя, гілки та навіть квіти. На листках з’являються зелені плями, що з часом темнішають, а на яблуках сіро-коричневі плями з білою облямівкою. Уражені плоди часто тріскаються і опадають. Парша також проявляється під час зберігання яблук.
Хлороз. Це порушення живлення, викликане нестачею заліза або інших мікроелементів. Листя жовтіє, втрачає колір, а на плодах з’являються темні цятки. З часом ці плями збільшуються й уражають весь фрукт. Причиною є бідний ґрунт або неправильне внесення добрив.
Мухосид. Грибок, що проявляється у вигляді дрібних темних цяток на плодах, які не змиваються. Це не шкодить смаку, але псує вигляд яблук і унеможливлює тривале зберігання. Сприятливі умови для хвороби: волога, часті тумани, затяжна роса, загущені дерева або посадка в низинах.
Раніше ми писали про те, чим треба обробити яблука, щоб їх не їла плодожерка. Більше про це читайте у новині.