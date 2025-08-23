Чому гниють яблука прямо на гілках і як з цим боротись

Деякі хвороби можуть зіпсувати врожай яблук / © Pixabay

Перші плоди яблук уже дозрівають, але це не привід зменшувати пильність у догляді за деревами. Бо саме у цей час від нестачі корисних елементів і різних хвороб, яблука можуть почати гнити на гілках.

Як з цим боротися, пише «Зелена садиба».

Основна причина появи гниючих яблук на дереві — моніліоз. Це грибкове захворювання, яке швидко поширюється садом, спори вражають і плоди, і пагони, і листя різних культур.

Найчастіше захворювання виникає на дорослих деревах із згущеною кроною. Спори грибів потрапляють на плоди з поривами вітру або переносяться птахами і комахами-шкідниками.

Зазвичай, це відбувається в середині літа, саме в цей час можна виявити перші плоди, що гниють. Таку форму моніліозу називають плодовою гниллю.

Тепла і волога погода сприяє швидкому поширенню захворювання, і якщо вчасно не вжити заходів для протидії, значна частина врожаю буде втрачена.

Найчастіше плодова гниль вражає літні сорти яблук із тонкою шкіркою. Крім того, в зоні особливого ризику опиняються плоди з пошкодженою шкіркою. Це можуть бути різні, навіть мікроскопічні тріщини або проколи від шкідників, а також травматичні ушкодження від граду або гілок при сильному вітрі.

Профілактика моніліозу

Оси, листовійки і плодожерки, звичайно, не з’їдять всі яблука, а цього достатньо, щоб моніліоз вразив дерево. Тому серед профілактичних заходів важливо правильно доглядати за плодовим садом:

регулярне оглядання саду

своєчасне підживлення й поливи

боротьба з хворобами та шкідниками

застосування препаратів для підвищення імунітету

профілактичні обробки фунгіцидами та інсектицидами

грамотне формуюче обрізання, що не допускає згущення крони

утримання пристовбурних кіл у чистоті

Парша. Ще одна небезпечна грибкова інфекція, яка вражає плоди, листя, гілки та навіть квіти. На листках з’являються зелені плями, що з часом темнішають, а на яблуках сіро-коричневі плями з білою облямівкою. Уражені плоди часто тріскаються і опадають. Парша також проявляється під час зберігання яблук.

Хлороз. Це порушення живлення, викликане нестачею заліза або інших мікроелементів. Листя жовтіє, втрачає колір, а на плодах з’являються темні цятки. З часом ці плями збільшуються й уражають весь фрукт. Причиною є бідний ґрунт або неправильне внесення добрив.

Мухосид. Грибок, що проявляється у вигляді дрібних темних цяток на плодах, які не змиваються. Це не шкодить смаку, але псує вигляд яблук і унеможливлює тривале зберігання. Сприятливі умови для хвороби: волога, часті тумани, затяжна роса, загущені дерева або посадка в низинах.

