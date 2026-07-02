Чому гниють зав’язі огірків та кабачків навіть у спеку: як не втратити врожай

Як доглядати за кабачками та огірками у спеку / © Фото з відкритих джерел

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Багато городників дивуються, коли в розпал літа кущі огірків і кабачків рясно цвітуть, але молоді зав’язі раптом жовтіють, чорніють і починають гнити. Здається, що спека мала б лише прискорювати зростання овочів, однак на практиці високі температури нерідко стають причиною втрати значної частини майбутнього врожаю. Найчастіше загнивання зав’язей пов’язане з неправильним поливом, нестачею запилення, дефіцитом поживних речовин або надто спекотною погодою. Якщо вчасно виявити проблему, рослини ще можна врятувати.

Перша причина — нестача запилення

Особливо часто це трапляється у кабачків. Якщо жіноча квітка не була запилена, маленький плід починає рости лише кілька днів, після чого жовтіє, зморщується і загниває.

Під час сильної спеки бджоли та джмелі літають менш активно, тому кількість успішних запилень різко зменшується.

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Що робити:

садіть поруч рослини-медоноси;

не використовуйте інсектициди під час цвітіння;

за потреби проводьте ручне запилення м’яким пензликом або чоловічою квіткою.

Полив холодною водою — поширена помилка

У спекотні дні багато хто поливає город водою просто зі свердловини чи колодязя. Для огірків і кабачків це сильний стрес. Через різкий перепад температур коренева система працює гірше, рослина слабшає, а молоді зав’язі можуть почати відмирати.

Найкраще використовувати воду, яка нагрілася на сонці до температури приблизно 22-25 °C.

Надлишок вологи також небезпечний

Спека не означає, що грядки потрібно заливати щодня. Якщо ґрунт постійно перезволожений, коріння починає відчувати нестачу кисню. У таких умовах швидко розвиваються грибкові хвороби, які викликають загнивання плодів.

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Поливайте рідше, але рясно, щоб вода проникала на глибину залягання коріння.

Дефіцит кальцію

Кальцій потрібний для правильного формування молодих плодів. Якщо його не вистачає, тканини зав’язей стають слабкими та швидко уражаються гниллю. Особливо часто така проблема виникає після затяжної спеки або нерегулярних поливів.

Для профілактики можна використовувати добрива, що містять кальцій, або проводити позакореневі підживлення кальцієвою селітрою відповідно до інструкції.

Рослинам не вистачає калію

Під час плодоношення огірки та кабачки активно споживають калій. Саме він відповідає за транспортування вологи, формування плодів і стійкість до спеки. Якщо калію бракує, зав’язі розвиваються погано, жовтіють і можуть обсипатися.

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Для підживлення добре підходять деревний попіл або комплексні калійні добрива без надлишку азоту.

Надто густі насадження

Коли рослини ростуть занадто близько одна до одної, між листям погано циркулює повітря. Після поливу або роси волога довго не висихає, що створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань.

Якщо листя дуже густе, можна обережно видалити кілька старих нижніх листків, щоб покращити провітрювання.

Спека понад +35 градусів

Екстремально високі температури негативно впливають навіть на теплолюбні культури. У спеку пилок часто стає стерильним, а рослина переходить у режим виживання, припиняючи нормальний розвиток плодів.

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У такі дні допоможуть:

мульчування грядок соломою або скошеною травою;

полив тільки рано-вранці або ввечері;

легке притінення агроволокном у найспекотніші години.

Ознаки грибкових захворювань

Якщо зав’язі спочатку вкриваються м’якими бурими плямами, а потім починають гнити, причиною можуть бути грибкові інфекції. Уражені плоди потрібно одразу видаляти, щоб інфекція не поширювалася далі.

Для профілактики важливо не перезволожувати ґрунт, регулярно провітрювати посадки та своєчасно прибирати пошкоджене листя.

Як запобігти загниванню зав’язей огірків та кабачків

Щоб огірки та кабачки добре плодоносили навіть у спеку, дотримуйтеся кількох простих правил:

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поливайте лише теплою відстояною водою;

не допускайте застою вологи;

регулярно підживлюйте рослини калієм і кальцієм;

мульчуйте ґрунт для збереження вологи;

забезпечуйте доступ комах-запилювачів;

не загущуйте насадження;

своєчасно видаляйте хворі плоди та пожовкле листя.

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