Як прати махрові рушники

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Ви ж пам’ятаєте це чудове відчуття, коли після душу в готелі огортаєшся в пухнастий рушник? Він такий м’який, об’ємний, здається, ніби торкаєшся хмаринки. І це приносить майже дитячу радість. А потім повертаєшся додому, переш свої рушники — і знову відчуваєш ту саму жорстку, іноді навіть колючу тканину. Що ж не так? Чому в них виходить, а в нас ні?

Справжня відповідь полягає не в ціні рушника і не в країні його виробництва. Секрет криється у правильному догляді. І повірте, вам не знадобиться нова пральна машина чи надкоштовні засоби. Потрібно лише скоригувати деякі звичні дії.

Як зробити, щоб махрові рушники були м’якими після прання

Забудьте про гарячу воду! Максимум — 40 градусів. Це не просто дбайливе ставлення до тканини, а здоровий глузд. Висока температура руйнує волокна, витягує петельки і робить рушник жорстким. Навіть якщо здається, що кип’ятіння краще відпере — це ілюзія. Бруд, може, й зникне, а от тканина точно зіпсується.

Обирайте рідкий засіб (гель) . Звичний порошок тут — ваш ворог. Він погано розчиняється у прохолодній воді, забивається між петельками і залишається після полоскання. В результаті пухнастий рушник стає твердим і неприємним на дотик. Жодних залишків мила! Лише гель. Спочатку може здаватися, що він «слабший», але це оманливе враження. Головне — знайти правильне дозування.

Якщо ви напхали барабан «під зав’язку», про м’якість можете забути. Рушникам потрібен простір, повітря, свобода руху. Заповнюйте машинку максимум наполовину — і результат вас здивує. Обов’язково періть рушники окремо від іншого одягу — жодних джинсів, футболок із застібками чи суконь з ґудзиками. Всі ці металеві елементи чіпляються за махрові петельки, утворюючи зачіпки. І краще не змішувати кольори — м’якість не любить компромісів.

Навколо кондиціонерів багато міфів. У готелях їх майже не використовують. Причина проста: вони утворюють плівку на волокнах. Рушник здається м’яким, але втрачає здатність добре вбирати вологу і з часом стає ще жорсткішим. Набагато розумніше використовувати звичайний 9% оцет. Лише 50-100 мл у відсік для ополіскувача під час останнього полоскання — і вуаля! Він видалить залишки мийного засобу, нейтралізує мінерали у воді, і рушники стануть значно м’якшими. Без запаху, без алергії, без зайвих витрат. Забудьте про бальзами для волосся, соду та сіль.

Після прання не полінуйтеся струсити рушники. Просто дістаньте їх з машинки і добре потрясіть. Це розправить петельки і пухнастість збережеться краще. Сушити — тільки природним шляхом. Жодних батарей, прямих сонячних променів чи «запікання» на балконі. Ідеально — в тіні, де є хороша циркуляція повітря, розвісивши рушник на кількох мотузках. Повітря має обдувати його з усіх боків.

Якщо вже дуже хочеться і є час, можна злегка пройтися парою. Але дуже обережно — не притискайте праску до тканини. Мета — не розгладити, а розпушити. У готелях для цього є спеціальні машини, а вдома підійде парогенератор або звичайна праска на режимі пари.

Усе це — не складні маніпуляції, а лише нові звички. Коли ви почнете піклуватися про свої рушники так, ніби вони з п’ятизіркового готелю, то й відчуття після душу стане зовсім іншим — теплим, м’яким, затишним. Як маленьке свято посеред звичайного дня. А хіба не заради цього ми все це й робимо?

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Як відновити втрачену м’якість рушників

Щоб відновити втрачену м’якість рушників, достатньо скористатися таким методом.

Приготуйте теплий сольовий розчин з розрахунку 2-3 столові ложки звичайної кухонної солі на 5 літрів води. Повністю занурте рушники в цей розчин і залиште їх замочуватися на 2-3 години. Сіль допомагає розщепити залишки мийних засобів та мінеральних відкладень, які можуть робити тканину жорсткою.

Після замочування відтисніть рушники та виперіть їх у пральній машині за температури не вище 40 градусів Цельсія. Встановіть режим відтискання не більше 800 обертів, щоб запобігти зайвому скручуванню волокон. Обов’язково використовуйте додаткове полоскання, щоб видалити залишки сольового розчину. У відсік для мийного засобу додайте 2 столові ложки харчової соди та півтори столової ложки звичайної кухонної солі. Харчова сода сприяє пом’якшенню води та видаленню запахів, а сіль допомагає відновити структуру волокон.

Після такого прання та правильного сушіння, як описано вище, ваші рушники знову стануть м’якими та приємними на дотик, нагадуючи ті самі, готельні. Цей простий спосіб допоможе вам довше насолоджуватися комфортом після кожного душу.