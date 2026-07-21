Чому яблуням потрібен рідкий, але рясний полив: розвінчуємо міфи щоденного зволоження

Як поливати яблуні

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Турбота про плодовий сад вимагає розуміння біологічних потреб дерев, особливо коли йдеться про водний баланс. Поширеною помилкою серед садівників є звичка поливати яблуня часто, але невеликими порціями, зволожуючи лише поверхневий шар ґрунту. Досвідчені агрономи наголошують, що такий підхід завдає більше шкоди, ніж користі, натомість справжню користь приносить глибоке насичення вологою раз на тиждень або рідше, але у великих об’ємах.

Чому поверхневий полив шкодить деревам

Коли волога потрапляє до ґрунту щодня, але у мінімальній кількості, вона змочує лише верхні кілька сантиметрів землі. У пошуках води коренева система яблуні починає розвиватися не в глибину, а розростається у верхньому шарі.

Таке розташування коріння робить дерево вкрай вразливим до погодних умов:

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Поверхневі корінці швидко перегріваються в спекотні літні дні.

Під час посухи верхній шар ґрунту висихає миттєво, що призводить до стресу та скидання зав’язі.

З настанням осінніх похолодань або зимових морозів поверхнева коренева система може постраждати від вимерзання.

Скільки води потребують яблуні під час поливу

Доросла плодоносна яблуня потребує значної кількості вологи, адже її розвинена коренева система залягає на великій глибині. Виливання близько 50 літрів води під одне дерево раз на тиждень (за відсутності природних опадів) гарантує, що волога проникне на глибину до пів метра і більше.

Завдяки цьому запускаються важливі природні процеси:

Стрижневі та глибокі бокові корені отримують сигнал рости вглиб ґрунту, де волога зберігається надовго.

Дерево стає стійкішим до посухи, оскільки забезпечене стабільним підземним резервуаром живлення.

Покращується налив плодів, яблука виростають соковитими, великими і не опадають передчасно через нестачу води.

Як правильно поливати яблуні

Щоб вода не розтікалася по ділянці, а повністю досягала коріння, навколо стовбура на проєкції крони рекомендують сформувати кругову лунку або борозну. Воду слід вносити поступово, даючи їй вбратися, щоб земля наситилася рівномірно.

Після того як волога повністю вбереться, поверхню ґрунту навколо дерева корисно замульчувати соломою, перегноєм або скошеною травою. Мульча діє як захисний щит, зупиняючи швидке випаровування та зберігаючи пухкість і родючість землі. Такий системний підхід забезпечить яблуням міцне здоров’я та щедрий урожай смачних фруктів.

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