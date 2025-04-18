Чому японці сплять менше 6 годин на добу: як це впливає на їхнє здоров’я

Чому японці мало сплять / © unsplash.com

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В Японії глибоко вкорінена культура самовідданості роботі, яка нерідко змушує людей жертвувати особистим часом і сном. Тут навіть існує термін karoshi — буквально “смерть від перевтоми”. Співробітники часто залишаються на роботі до пізньої ночі, аби не справити враження лінивих чи недостатньо старанних.

У японському суспільстві постійна зайнятість і втома вважаються свідченням відданості справі та працьовитості. Недосипання сприймається радше як знак гідності, ніж як проблема.

Окрім того, мешканці мегаполісів, як-от Токіо чи Осака, часто витрачають по 1–2 години на дорогу в одну сторону, що ще більше скорочує час для сну та відпочинку.

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Через постійну втому багато хто дрімає прямо в громадському транспорті або навіть на робочому місці. Це явище називається inemuri, що означає “сон на ходу” або “сон присутності”. Така дрімота є соціально прийнятною і не викликає осуду — навпаки, її сприймають як ознаку старанного працівника.

Проте є свої нюанси: сон не повинен виглядати як повноцінне відключення. Людина має виглядати так, ніби вона просто злегка задрімала, залишаючись напоготові. Повністю лягати або вдавати глибокий сон — не вітається й може викликати негативну реакцію.

Цікаво, що право на дрімоту на робочому місці в Японії теж має свою ієрархію. Чим вища посада — тим більше “сонячних” привілеїв. Наприклад, керівнику дозволено закрити очі просто під час наради, і це не викликає подиву. А от працівникам нижчої ланки таку поведінку вважають недоречною й навіть зухвалою. Інемурі, своєрідна “дрімота на службі”, тут — не тільки про втому, а й про статус.