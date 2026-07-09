Чому японцям не потрібні ліжка та стільці: правила облаштування дому, які дивують європейців

Як японці облаштовують своє житло / © Фото з відкритих джерел

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Коли йдеться про японські будинки, багатьох дивує не лише їхній мінімалістичний вигляд, а й зовсім інший підхід до облаштування простору. У традиційній японській оселі підлога є не просто покриттям, а повноцінною частиною повсякденного життя. На ній відпочивають, приймають гостей, їдять, працюють, медитують і навіть сплять. Саме через таке ставлення до житлового простору японці століттями створювали будинки, у яких кожен елемент продуманий до дрібниць. Багато дизайнерських рішень, що народилися в Японії, сьогодні активно використовують у різних країнах світу. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Вхід до будинку починається із зони чистоти

Однією з найвідоміших особливостей японських осель є спеціальна зона біля входу, яку називають ґенкан. Вона знаходиться трохи нижче основної частини будинку та призначена для того, щоб залишати там усе вуличне взуття.

Після цього господарі й гості переходять у житлові кімнати вже босоніж, у шкарпетках або домашньому взутті. Такий підхід дозволяє значно зменшити кількість пилу, піску та бруду, який потрапляє до помешкання, а також допомагає підтримувати чистоту без зайвих зусиль.

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Чому японці можуть обходитися без великих диванів

У традиційних будинках замість масивних меблів використовують татамі — спеціальні мати, виготовлені з натуральних матеріалів. Вони створюють комфортну поверхню для сидіння, відпочинку та сну.

На ніч японці можуть розкладати футон — легкий матрац, який удень легко прибирається. Завдяки цьому одна кімната виконує одразу кілька функцій: вдень вона може бути вітальнею або місцем для роботи, а ввечері перетворюватися на спальню.

Цікаво, що навіть сьогодні площу деяких кімнат у Японії часто визначають не квадратними метрами, а кількістю татамі.

Ванна кімната, створена для великої кількості води

Японські санвузли також мають власні особливості. Перед тим як зануритися у ванну, людина обов’язково повністю миється під душем.

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Саме тому підлога тут обладнана якісною гідроізоляцією, має спеціальний ухил для швидкого відведення води та виготовляється з матеріалів, які не ковзають і швидко висихають. Таке планування значно спрощує догляд за приміщенням і робить його більш безпечним.

Підлога, яка попереджає про сторонніх

У старовинних японських замках існувала незвичайна система безпеки — так звана «солов’їна підлога». Під час ходьби дерев’яні дошки спеціально видавали характерний звук, схожий на спів птахів.

Такий механізм дозволяв власникам будинку одразу почути, якщо хтось пересувається приміщенням. Це була ефективна система захисту ще задовго до появи сучасної сигналізації.

Чистота як частина культури

Оскільки японці проводять багато часу безпосередньо на підлозі, її чистоті приділяють особливу увагу. З дитинства людей привчають самостійно прибирати житло та підтримувати порядок.

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Для догляду за покриттями зазвичай використовують м’які засоби, які не пошкоджують натуральні матеріали. Завдяки цьому підлога залишається комфортною, довговічною та безпечною для всієї родини.

Чому японський стиль стає популярним у всьому світі

Сьогодні навіть сучасні японські квартири часто обладнані звичайними ліжками, стільцями та іншими меблями. Проте головний принцип залишається незмінним: житло має бути просторим, функціональним і максимально зручним для життя.

Саме тому дедалі більше дизайнерів запозичують японські ідеї — від окремої зони для взуття біля входу до мінімалістичного оформлення, низьких меблів і відкритого простору без зайвих речей.

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