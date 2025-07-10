Чому яйця треба їсти щодня: 5 найголовніших причин, про які ви точно не знали

Яка користь яєць для здоров’я / © Pexels

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Яйця — це звичний продукт на нашому столі. Але мало хто здогадується, що вони є справжнім скарбом для здоров’я організму. Лікарі говорять, що регулярне вживання яєць може в рази покращити загальне самопочуття, зміцнити імунітет і навіть знизити ризик хронічних захворювань. І все це без дорогих біодобавок та жорстких дієт. Розповідаємо, яка користь яєць для здоров’я і скільки можна їсти щодня.

Яка користь яєць для здоров’я: про це майже ніхто не знає

Ідеальне джерело білка. Яйця містять усі незамінні амінокислоти в ідеальних пропорціях. Саме тому їх вважають еталонним джерелом білка, який легко засвоюється. Це особливо важливо для тих, хто займається спортом, працює фізично чи просто хоче зберегти м’язову масу після 40 років.

Підтримка мозку та пам’яті. Жовток містить холін — речовину, яка покращує роботу нервової системи, пам’ять і концентрацію. Дослідження показують, що регулярне споживання холіну знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера та вікових порушень мозку.

Захист від утрати гостроти зору. У яйцях багато лютеїну та зеаксантину — антиоксидантів, які накопичуються у сітківці ока. Вони знижують ризик катаракти, вікової дегенерації макули та покращують здатність бачити в темряві.

Профілактика серцево-судинних захворювань. Попри старий міф про «поганий» холестерин, сучасні дослідження доводять, що яйця не підвищують ризик серцевих хвороб у здорових людей. Навпаки, вони можуть збалансувати рівень холестерину в крові.

Зміцнення кісток та імунітету. Яйця — одне з небагатьох натуральних джерел вітаміну D, який допомагає засвоювати кальцій. А ще вони містять селен та цинк — це мікроелементи, які зміцнюють імунну систему та захищають від вірусів.

Скільки яєць можна їсти щодня

Для більшості людей без хронічних захворювань печінки чи серця безпечно вживати 1–2 яйця на день. Головне, готувати їх правильно: варені та пашот найкращі варіанти для зміцнення здоров’я.

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