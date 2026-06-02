Чому інтим у басейні може бути небезпечним: пояснення експертів
Експерти пояснили, які ризики для здоров’я може нести інтим у воді та чому середовище басейну впливає на організм.
Інтим у воді може здаватися привабливою ідеєю, однак експерти застерігають: середовище басейну створює низку факторів, які можуть впливати на здоров’я.
Про це йдеться у матеріалі unilad.com із посиланням на фахівчині Торрун Говінд.
Такі сцени часто з’являються у фільмах і серіалах, формуючи уявлення про романтичність подібного досвіду. Втім у реальному житті, кажуть фахівці, ситуація значно менш безпечна, особливо у громадських або недостатньо доглянутих водоймах.
Фармацевтка Торрун Говінд пояснює, що секс у воді сам по собі не є автоматично небезпечним, однак створює додаткові ризики, які часто недооцінюють.
«Водне середовище підвищує вплив хімічних речовин, бактерій та подразників», — зазначає вона.
За словами експертки, хлорована вода та мікроорганізми можуть порушувати природний баланс бактерій і рівень pH, що особливо чутливо для жіночого організму. Це, у свою чергу, підвищує ризик подразнень та інфекцій.
Також фахівці звертають увагу на ще один аспект — засоби контрацепції у воді можуть працювати менш надійно. Зокрема, презервативи можуть зісковзувати, а бар’єрні методи захисту — втрачати ефективність через воду.
Чому інтим у басейні може бути небезпечним — юридичні наслідки
Окремо експерти нагадують і про потенційні юридичні наслідки: інтимні дії у громадських місцях можуть бути розцінені як правопорушення, якщо їх бачать сторонні особи.
Водночас медики підкреслюють, що навіть «безпечніші» варіанти біля басейну не виключають ризиків — зокрема, подразнення слизових і порушення мікрофлори через хімічно оброблену воду.
