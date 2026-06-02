ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Чому інтим у басейні може бути небезпечним: пояснення експертів

Експерти пояснили, які ризики для здоров’я може нести інтим у воді та чому середовище басейну впливає на організм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Чому інтим у басейні може бути небезпечним: пояснення експертів

© Pixabay

Інтим у воді може здаватися привабливою ідеєю, однак експерти застерігають: середовище басейну створює низку факторів, які можуть впливати на здоров’я.

Про це йдеться у матеріалі unilad.com із посиланням на фахівчині Торрун Говінд.

Такі сцени часто з’являються у фільмах і серіалах, формуючи уявлення про романтичність подібного досвіду. Втім у реальному житті, кажуть фахівці, ситуація значно менш безпечна, особливо у громадських або недостатньо доглянутих водоймах.

Фармацевтка Торрун Говінд пояснює, що секс у воді сам по собі не є автоматично небезпечним, однак створює додаткові ризики, які часто недооцінюють.

«Водне середовище підвищує вплив хімічних речовин, бактерій та подразників», — зазначає вона.

За словами експертки, хлорована вода та мікроорганізми можуть порушувати природний баланс бактерій і рівень pH, що особливо чутливо для жіночого організму. Це, у свою чергу, підвищує ризик подразнень та інфекцій.

Також фахівці звертають увагу на ще один аспект — засоби контрацепції у воді можуть працювати менш надійно. Зокрема, презервативи можуть зісковзувати, а бар’єрні методи захисту — втрачати ефективність через воду.

Чому інтим у басейні може бути небезпечним — юридичні наслідки

Окремо експерти нагадують і про потенційні юридичні наслідки: інтимні дії у громадських місцях можуть бути розцінені як правопорушення, якщо їх бачать сторонні особи.

Водночас медики підкреслюють, що навіть «безпечніші» варіанти біля басейну не виключають ризиків — зокрема, подразнення слизових і порушення мікрофлори через хімічно оброблену воду.

Раніше жінка провела тиждень на борту найкращого круїзного лайнера за версією одного з тревел-журналів і показала умови проживання у каютах, вишукані ресторани та розваги формату «тільки для дорослих».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie