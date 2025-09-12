Що робити, щоб картопля лежала до весни / © unsplash.com

Успіх зимового зберігання картоплі залежить від одного простого, але критично важливого кроку. Після збирання бульб обов’язково дайте їм кілька тижнів “відпочинку”. Цей “лікувальний період” допомагає загоїти пошкодження, отримані під час копання, і захищає врожай від гнилі, грибків та бактерій. Лише тоді картоплю можна сміливо відправляти в льох.

Поспіх у зберіганні картоплі може коштувати вам усього врожаю: сирий і холодний льох лише пришвидшить гниття. Саме тому існує “лікувальний період” — кілька тижнів дозарювання, коли бульби відпочивають і загоюють свої “рани” після збирання.

За правильних умов — у темряві, за температури +13…+18 °C і високій вологості — шкірка стає грубшою, під нею утворюється захисний шар, який не дає проникнути хворобам і зберігає вологу.

Через 2–3 тижні картопля готова до зимівлі. Але не забудьте: перед тим як спустити її в льох, переберіть і відкиньте все пошкоджене, хворе чи позеленіле — інакше воно зіпсує увесь запас.