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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Чому картоплю на пюре ніколи не можна перебивати блендером: 4 найголовніші причини

Картопляне пюре — це напевно найпопулярніша і найсмачніша страва у світі. Його дуже легко готувати, однак є такі правила, які не варто порушувати під час перетирання картоплі, бо можна зіпсувати смак і ніжну текстуру страви.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому картоплю на пюре не можна перебивати блендером

Чому картоплю на пюре не можна перебивати блендером / © Фото з відкритих джерел

Розповідаємо, чому професійні кухарі не радять робити картопляне пюре із застосуванням блендера.

Чому картоплю на пюре ніколи не можна перебивати блендером: 4 найголовніші причини

  1. Клейка, «гумова» консистенція. Під час інтенсивного збивання блендером крохмаль, що міститься в картоплі, вивільняється в надмірній кількості. Це перетворює ніжне пюре на липку, тягучу масу, яка більше нагадує клей, ніж апетитну страву. Тому професійні кухарі ніколи не користуються цим приладом, щоб потовкти картоплю.

  2. Втрата повітряності та легкості. Блендер повністю руйнує структуру картоплі, роблячи пюре густим і важким. Експерти радять товкти варену картоплю у традиційний спосіб — вручну. Це дозволить зберегти легкість і повітряність картопляної маси, які так цінуються у класичному гарнірі.

  3. Нерівномірне змішування інгредієнтів. Під час обробки блендером вершкове масло чи молоко не змішуються рівномірно. Через це картопляне пюре матиме неоднорідну консистенцію та смак, можуть бути грудки жиру чи рідкі прошарки всередині.

  4. Втрата смакової гармонії. Після подрібнення блендером змінюється не тільки текстура, а й смак картоплі. Обробка на великій швидкості змінює аромат овоча, тому пюре буде прісним і навіть злегка гіркуватим.

Щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, краще використовувати звичайну товкачку чи перетирати варені овочі через сито. Таким чином страва матиме ніжну кремову текстуру і вершковий смак.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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