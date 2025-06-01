Чому картоплю на пюре ніколи не можна перебивати блендером: 4 найголовніші причини

Чому картоплю на пюре не можна перебивати блендером / © Фото з відкритих джерел

Розповідаємо, чому професійні кухарі не радять робити картопляне пюре із застосуванням блендера.

Клейка, «гумова» консистенція. Під час інтенсивного збивання блендером крохмаль, що міститься в картоплі, вивільняється в надмірній кількості. Це перетворює ніжне пюре на липку, тягучу масу, яка більше нагадує клей, ніж апетитну страву. Тому професійні кухарі ніколи не користуються цим приладом, щоб потовкти картоплю.

Втрата повітряності та легкості. Блендер повністю руйнує структуру картоплі, роблячи пюре густим і важким. Експерти радять товкти варену картоплю у традиційний спосіб — вручну. Це дозволить зберегти легкість і повітряність картопляної маси, які так цінуються у класичному гарнірі.

Нерівномірне змішування інгредієнтів. Під час обробки блендером вершкове масло чи молоко не змішуються рівномірно. Через це картопляне пюре матиме неоднорідну консистенцію та смак, можуть бути грудки жиру чи рідкі прошарки всередині.