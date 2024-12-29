Чому категорично не можна переварювати яйця: запам'ятайте це раз і назавжди

Курячі яйця – це універсальний продукт, який зазвичай готують на сніданок, а також додають до різноманітних страв.

Розповідаємо, чому не можна переварювати яйця, скільки їх треба варити, щоб вони не перетворилися на отруту.

Чому не можна їсти переварені яйця

Справа в тому, що під час варіння з яєць виділяється сірководень, це токсичний газ, який може легко потрапити в білок. Зовні сірководень має вигляд зеленуватого нальоту на жовтку, який, напевно, бачили всі. Якщо нагрівання яєць надто сильне, сірководень проникає всередину продукту. Тому чим довше варяться яйця, тим токсичнішими вони стають.

Ці токсини можуть викликати сильну алергічну реакцію, тому переварені яйця можуть стати небезпечними для здоров'я.

Як довго можна варити яйця: поради експертів

Курячі яйця можна варити після початку кипіння води:

не круто – 4 хвилини;

тверді яйця не круто – 6 хвилин;

тверді яйця – 8 хвилин;

яйця, зварені круто – 9-10 хвилин.

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