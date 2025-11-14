Чому категорично не можна мити сире м’ясо перед приготуванням: остаточна відповідь експертів

Багато господинь і досі ретельно промивають м’ясо під краном перед тим, як його приготувати. На перший погляд це здається логічним, адже вода очищає продукт. Але сучасні фахівці з харчової безпеки наголошують: мити сире м’ясо вкрай небезпечно. Розповідаємо, чому варто негайно відмовитись від цієї звички, та як правильно обробляти м’ясо перед приготуванням

Струмінь води розносить бактерії по кухні. Сире м’ясо може містити небезпечні мікроорганізми — сальмонелу, кампілобактер, кишкову паличку. Коли ви кладете м’ясо під кран, краплі води розлітаються в радіусі до пів метра. Разом із ними по кухонних поверхнях розносяться бактерії. Навіть якщо ви не торкались м’яса руками, кухня вже може бути заражена.

Миття не знищує мікроби, їх знищує лише висока температура. Жодна холодна чи тепла вода не здатна змити бактерії з поверхні м’яса. Вони міцно тримаються за волокна. Єдиний спосіб зробити продукт безпечним — це термічна обробка: варіння, запікання, тушкування, смаження. Температура всередині м’яса повинна досягати не менше 70 °C, саме тоді бактерії гинуть.

Промивання погіршує структуру та смак м’яса. Вода, яка проникає у верхні шари, вимиває частину білків і соків. Це призводить до того, що м’ясо після термічної обробки може стати сухішим, менш ароматним та нещільним. Професійні кухарі підкреслюють, що зайва волога заважає утворенню рум’яної скоринки, а отже, погіршує смак страви.

Миття підвищує ризик перехресного зараження. Навіть якщо ви потім миєте руки й раковину, мікроби можуть залишитися на мікротріщинах поверхонь або губках. Звідти вони потрапляють на овочі, зелень і хліб — продукти, які термічно не обробляються. Це найпоширеніша причина харчових отруєнь у побуті.