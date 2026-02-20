Чому категорично не можна мити сире м’ясо перед приготуванням: відповідь професійних кухарів

У багатьох родинах мити м’ясо перед приготуванням — це звичка, що передається з покоління в покоління. Багато хто робить це автоматично, вважаючи, що так продукт стає чистішим, безпечнішим та якіснішим. Однак професійні кухарі й експерти з харчової безпеки однозначно стверджують: мити сире м’ясо категорично не можна. Ба більше, ця дія не лише не покращує якість, а й створює додаткові ризики для здоров’я.

Вода не очищує м’ясо. На поверхні сирого м’яса дійсно можуть бути бактерії, але миття під краном не знищує їх. Навпаки, під струменем води мікроорганізми розлітаються в радіусі до півтора метра. Це означає, що бактерії потрапляють на стільницю, посуд, губки, ручки шафок та інші продукти. Так створюється високий ризик перехресного забруднення.

Лише термічна обробка знищує бактерії. Експерти стверджують: жодна вода, навіть дуже холодна чи тепла, не вбиває небезпечні мікроорганізми. Єдине, що дійсно робить м’ясо безпечним, достатнє прогрівання до правильної внутрішньої температури. Тому миття м’яса — це даремна дія, яка не має жодної користі.

Миття погіршує текстуру м’яса. Коли м’ясо потрапляє під сильний струмінь води, частина м’язових волокон ушкоджується. Це може зробити його менш соковитим, більш пухким, інколи водянистим після смаження. Професійні кухарі завжди працюють із сухою поверхнею м’яса, щоб досягти кращої скоринки та аромату.

Плівка води заважає правильному обсмаженню. М’ясо, яке щойно помили, утримує на поверхні вологу. Коли таке м’ясо кладуть на сковороду або в духовку, вода випаровується й заважає утворенню рум’яної скоринки. У результаті м’ясо тушиться замість смаження, не карамелізується, смак стає менш насиченим.