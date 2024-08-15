Чому кава виходить несмачною: які помилки ми робимо під час заварювання напою

Для кожного з нас кава – це не просто напій, це справжній ритуал, який допомагає нам прокинутися та збадьоритися. Однак, іноді кава виходить не настільки смачною та ароматною, як би хотілося. І на це є кілька причин. Розповідаємо, яких помилок варто уникати під час заварювання кави, щоб напій вийшов смачним, насиченим та ароматним.

Чому кава виходить несмачною: яких помилок варто уникати

Прострочена кава. Іноді недобросовісні продавці можуть пропонувати неякісний прострочений продукт. Така кава може мати смачний аромат і привабливий вигляд, але термін придатності вже давно минув. Також варто звертати увагу на дату обсмажування зерна. Кава вважається свіжою, якщо її термін придатності становить від 4 днів до двох тижнів. Потім вона окислюється і головний смаковий відтінок втрачається. Відкрита упаковка. Якщо всередину упаковки з кавою потраплятиме повітря, кожного дня її якість знижуватиметься на десять відсотків. Вона просто втрачатиме смакові властивості і вбиратиме сторонні запахи. Тому варто щільно закривати упаковку та купувати стільки кави, щоб її вистачило на два тижні, тоді вона збреже свій смак та аромат. Неправильні пропорції кави та води. Якщо під час приготування додати кави більше ніж потрібно, напій матиме гіркуватий присмак, якщо переборщити з водою, кава вийде несмачною та слабкою. Спеціалісти рекомендують додавати 2 столові ложки кави на 180 мл води. Однак з пропорціями можна експериментувати, щоб віднайти ідеальний баланс для бездоганного смаку. Температура води. Важливу роль під час приготування напою відіграє також температура води. Якщо вода буде занадто гарячою, то кава не встигне розкритися повністю, а занадто холодна не витягне аромату та смаку. Найоптимальнішою вважається температура, яка становить 95 градусів. Занадто дрібний чи великий помел кавового зерна. Кавові зерна повинні бути такого помелу, щоб могли передати увесь свій смак та аромат, але не надто дрібного, щоб гуща не потрапляла в напій.

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