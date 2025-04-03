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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

Чому казати "все рівно" — помилка: як правильно українською мовою

Правильним варіантом для вираження байдужості або відсутності різниці є «все одно».

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чому казати "все рівно" — помилка: як правильно українською мовою

© pixabay.com

«Все рівно» — це калька з російської. В українській мові потрібно використовувати інші слова.

Фраза «все рівно» має інше значення: «все рівно» можна вживати лише тоді, коли йдеться про рівність, однаковість.

Але коли ми хочемо сказати, що щось не має значення або байдуже — правильно буде «все одно».

Українською мовою потрібно казати «все одно», «байдуже», «однаково», «однаковісінько».

Щоб уникнути помилок, запам’ятайте, що цей вираз складається з двох слів і має значення «байдуже», «незалежно від обставин».

Часті помилки та правильне вживання

  • Мені все рівно, коли ти прийдеш (неправильно)

  • Мені все одно, коли ти прийдеш (правильно)

  • Йому було всерівно, що відбувається (неправильно)

  • Йому було все одно, що відбувається (правильно)

  • Все рівно, як це станеться (неправильно)

  • Все одно, як це станеться (правильно)

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
484
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