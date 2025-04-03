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«Все рівно» — це калька з російської. В українській мові потрібно використовувати інші слова.

Фраза «все рівно» має інше значення: «все рівно» можна вживати лише тоді, коли йдеться про рівність, однаковість.

Але коли ми хочемо сказати, що щось не має значення або байдуже — правильно буде «все одно».

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Українською мовою потрібно казати «все одно», «байдуже», «однаково», «однаковісінько».

Щоб уникнути помилок, запам’ятайте, що цей вираз складається з двох слів і має значення «байдуже», «незалежно від обставин».

Часті помилки та правильне вживання

Мені все рівно, коли ти прийдеш (неправильно)

Мені все одно, коли ти прийдеш (правильно)

Йому було всерівно, що відбувається (неправильно)

Йому було все одно, що відбувається (правильно)

Все рівно, як це станеться (неправильно)

Все одно, як це станеться (правильно)

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.