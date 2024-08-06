Чому кажуть, що господарське мило роблять із собак: що насправді входить до складу засобу

Господарське мило використовували ще наші мами. Свою назву засіб отримав через ефективність та універсальність. А ось про склад цього мила відомо далеко не всім.

Хоча сьогодні існує величезна кількість різноманітних мийних засобів, українці раз у раз повертаються до давно знайомого шматка мила зі специфічним запахом.

Що входить до складу господарського мила

Господарське мило виготовляється із тваринних та рослинних жирів. Також серед основних компонентів є:

гліцерин;

винна і бензойна кислоти;

хлорид натрію;

вода.

Саме завдяки такому складу господарське мило здатне боротися з більшістю бактерій і мікробів, відрізняється високими очисними властивостями. А ще, кажуть фахівці, воно абсолютно безпечне для довкілля і гіпоалергенне.

Найважливішим компонентом господарського мила вважається мильний клей. Його отримують в результаті переплавлення жирів, зокрема, баранячого, риб'ячого, свинячого, яловичого.

Що означає цифра 72% на господарському милі

На господарському милі часто можна побачити цифри — 65, 70 або 72. Мало хто задумується над тим, що саме вони означають. Виявляється — це відсоток жирних кислот. Тобто, чим вища ця цифра, тим більше жиру було використано для його виготовлення і тим краще воно справиться з інфекціями та брудом.

Тому, обираючи цей засіб для прання, беріть саме темне мило, на якому є цифри 72 або 78. Воно краще милиться і більш ефективно видаляє різноманітні забруднення.

Деякі виробники сьогодні випускають господарське мило з низьким вмістом жирів (до 62%). На такому шматку не буде жодних маркувань.

Чому кажуть, що господарське мило роблять з собак

Такий міф зародився ще за часів Радянського Союзу. Люди часто розповідали один одному, що для виготовлення засобу виловлюють безхатніх собак і котів. Ця інформація, звісно, не відповідає дійсності.

Насамперед, тому, що жир та сало котів і собак мають зовсім не ту якість, яка потрібна для миловаріння. Ну і, звичайно, кількість жиру в цих тваринах настільки мізерна, що процес виготовлення з них господарського мила був би збитковим.

Чому у господарського мила неприємний запах

Специфічний запах господарського мила обумовлений його натуральністю, адже до його складу не додають жодних ароматизаторів або інших добавок. Саме через натуральний склад та велику кількість лугів цей засіб має високі антибактеріальні властивості. Він чудово підходить для прання і не викликає алергічних реакцій.

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