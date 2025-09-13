Чому Харків не перша столиця України: яке місто було головним за радянських часів

Перша столиця радянської України — не Харків / © unsplash.com

Як зазначив у розмові з OBOZ.UA головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький, про це інформує 24 Канал.

Яке місто насправді стало першою столицею УРСР

Хоча у масовій свідомості побутує уявлення, що Харків був першою столицею радянської України, насправді цей статус спершу належав Києву.

Історик Станіслав Кульчицький пояснює: після першого приходу більшовиків узимку 1917–1918 років і повторного наступу наступної зими саме Київ виконував роль столиці радянської України.

Однак ситуація змінилася 1919 року. Коли більшовики розгромили війська генерала Денікіна, що відступали у напрямку Криму й Одеси, вони вирішили закріпити свою владу не в Києві, який символізував українську національну ідентичність, а в Харкові. Причина полягала в тому, що Харків був більш зросійщеним містом, де проживала значна частина російського населення. Відтоді й аж до 1934 року Харків залишався столицею УРСР.

Перенесення ж столиці назад до Києва, за словами Кульчицького, відбулося за особистим розпорядженням Сталіна. Після Голодомору, коли мільйони українців були знищені, а суспільство залякали, опору вже практично не існувало. Саме тоді Сталін погодився — і навіть підштовхнув до того, щоб Київ знову проголосили столицею радянської України.

Таким чином, поширене твердження про Харків як першу столицю радянської України є лише міфом, що не відповідає історичним реаліям.