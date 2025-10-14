ТСН у соціальних мережах

Чому кімнатні рослини люблять оцет і як його застосовувати: секрети фахівців

Чи помічали ви коли-небудь, що деякі досвідчені квітникарі поливають свої кімнатні рослини оцтом. Навіщо так робити?

Тетяна Мележик
Навіщо поливати кімнатні рослини оцтом

Навіщо поливати кімнатні рослини оцтом / © unsplash.com

Насправді в цьому є свій сенс: фахівці добре знають, що роблять.

Мабуть, ви помічали білий наліт на піддонах або в горщиках після поливання звичайною водопровідною водою. Це ознака надлишку солей у ґрунті.

Рослини при цьому мають слабкий, пригнічений та тьмяний вигляд. І саме оцет допоможе виправити ситуацію.

Щоб оживити рослини, дотримуйтесь простого алгоритму:

  1. Розчиніть 1 чайну ложку 9% оцту у 3 літрах води.

  2. Щедро полийте отриманим розчином ґрунт у горщиках.

  3. Злийте воду з піддонів, щоб шкідливі солі не повернулися назад у землю.

Цей простий прийом ефективно вимиває надлишок солей із ґрунту. В результаті земля стає здоровішою, коріння розвивається активніше, а рослини набувають свіжого, пишного та життєвого вигляду.

Повторюйте процедуру раз на місяць — і ваші кімнатні рослини буквально оживуть на очах.

