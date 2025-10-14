Чому кімнатні рослини люблять оцет і як його застосовувати: секрети фахівців

Навіщо поливати кімнатні рослини оцтом / © unsplash.com

Насправді в цьому є свій сенс: фахівці добре знають, що роблять.

Мабуть, ви помічали білий наліт на піддонах або в горщиках після поливання звичайною водопровідною водою. Це ознака надлишку солей у ґрунті.

Рослини при цьому мають слабкий, пригнічений та тьмяний вигляд. І саме оцет допоможе виправити ситуацію.

Щоб оживити рослини, дотримуйтесь простого алгоритму:

Розчиніть 1 чайну ложку 9% оцту у 3 літрах води. Щедро полийте отриманим розчином ґрунт у горщиках. Злийте воду з піддонів, щоб шкідливі солі не повернулися назад у землю.

Цей простий прийом ефективно вимиває надлишок солей із ґрунту. В результаті земля стає здоровішою, коріння розвивається активніше, а рослини набувають свіжого, пишного та життєвого вигляду.

Повторюйте процедуру раз на місяць — і ваші кімнатні рослини буквально оживуть на очах.