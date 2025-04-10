Чому кішка будить вас на світанку і як це зупинити: експерт назвав жорсткий, але дієвий спосіб

Експерт пояснив, чому кішки будять господарів і що робити, щоб вони спали вночі / © Фото з відкритих джерел

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Якщо кішка будить вас о четвертій ранку, ви не самі у своїх стражданнях. Для котів це нормальна поведінка, але для господарів — справжнє випробування.

Про це пише RadioClub.

Котик не робить це вам на зло. Його поведінку пояснюють інстинктивні потреби. Якщо зрозуміти їх, можна навчитися керувати ситуацією.

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Основні причини та що робити

Голод. Коти не повинні залишатися без їжі понад 8 годин. Якщо пухнастик будить вас із вимогою сніданку:, то дайте йому перекус за годину до сну. Використовуйте автогодівницю, яка подасть їжу за 20 хвилин до звичного часу «побудки».

Температура в домі. Якщо в кімнаті холодно, покладіть у його лежанку теплу грілку. А якщо спекотно – купіть охолоджуючу подушку.

Денний сон – нічний двіж. Коти сплять удень, а вночі шукають активностей. Щоб він не будив вас від нудьги, грайтесь із ним за годину до сну – енергія вийде, і пухнастик спатиме міцніше.

Що робити, якщо нічого не допомагає

Якщо всі методи не спрацювали, залишається єдиний спосіб: ігнорувати кота. Не дивіться на нього, не розмовляйте, не реагуйте, навіть якщо він заліз на карниз чи знімає фіранки. Кішка зрозуміє, що її тактика не працює, і зрештою змінить поведінку. Такий метод може бути складним, але він дієвий.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді коти мають унікальний інстинкт повертатися додому.