Чому кішка раптом почала відмовлятися від сухого корму / © Фото з відкритих джерел

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Дослідження показало, що в 89% випадків так званої "мстивої" поведінки причина криється не в образі на власника, а в дискомфорті від їжі.

Давайте розглянемо, як сухий корм може перетворити їжу на справжнє катування для вашого улюбленця.

Відмова від корму через неприємності з їжею

Коли кіт відмовляється від їжі, це перший сигнал про проблеми. Наприклад, при болях у зубах жування сухих гранул стає справжнім мученням. Ветеринарні стоматологи пояснюють:

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Кішка, яка страждає від гінгівіту, не зможе їсти сухий корм, хоча з апетитом споживатиме вологий паштет. Ще однією проблемою є згірклий жир у кормі. Кіт безпомилково відчує це: його нюх у 14 разів чутливіший за ваш.

Проблема не в ціні, а в складі. Після зміни рецептури навіть корм преміум-класу може стати неприємним для кота. Насправді, кіт може страждати від алергії. Наприклад, курячий білок, що часто входить навіть у недорогі корми, є поширеним винуватцем дерматитів.

Що приховують виробники

Ароматизатори-спокуси. У дешевих кормах додають підсилювачі смаку, що викликають залежність. Кіт починає віддавати перевагу тільки таким кормам, ігноруючи здорові варіанти.

Невидимі загрози. Пластикові миски збирають бактерії, через що корм набуває запаху плісняви. Дослідження показали: 40% котів відмовляються їсти з пластикових мисок, обираючи керамічні.

Зміни з віком. Після 7 років нюх котів знижується. Вони не відчувають аромату гранул і сприймають їх як "неїстівні".

Як повернути довіру кота

Перевірте здоров'я. Першим кроком мають бути аналізи на алергени, УЗД черевної порожнини та огляд зубів. Експериментуйте з текстурами. Деяким котам подобаються хрусткі гранули, інші ж надають перевагу м’яким. Усуньте стрес. Перемістіть миску подалі від лотка, придбайте фонтан для води або феромонний дифузор — це може допомогти.

"Мстивість" кота — це завжди спроба передати інформацію. Замість гніву спробуйте зрозуміти причини, і ваш улюбленець знову стане вашим вірним другом.

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