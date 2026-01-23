Чому кішка раптом починає облизувати людину: ви точно про таке не знали

Багатьох дивує момент, коли кішка раптом підходить і починає облизувати руку, обличчя або навіть волосся. Здається, ніби вона переплутала людину з кошеням або вирішила помити господаря. Насправді за цією поведінкою стоїть цілий комплекс інстинктів і емоцій, про які знають далеко не всі власники котів.

Прояв глибокої довіри. Для кішки облизування — це жест максимальної близькості. Так вона поводиться лише з тими, кого вважає частиною своєї зграї. Коли улюбленець лиже людину, він ніби говорить: «Ти мій». Це знак прийняття та безумовної довіри. У дикій природі коти вилизують лише близьких родичів і потомство, тому такий жест у домашнього кота — велика рідкість і справжній комплімент господареві.

Турбота на котячий манер. Кішки доглядають за тими, кого люблять. Облизування — це спроба привести до ладу людину, яка, з котячої точки зору, не зовсім чиста. Особливо часто це трапляється після душу або використання косметики, коли запах людини змінюється. Таким чином кішка намагається повернути знайомий аромат і зробити вас своїм знову.

Позначення території. На язиці кішки є мікроскопічні залози, які виділяють запахові маркери. Облизуючи людину, тварина ніби ставить невидиму мітку: «Це моє». Тому таку поведінку часто можна помітити, якщо в домі з’являється новий мешканець або інша тварина — кішка намагається закріпити своє право.