Чому кішка раптом починає облизувати людину: ви точно про таке не знали
Які приховані сигнали подає кішка, коли починає лизати людину, та що насправді стоїть за такою поведінкою улюбленця.
Багатьох дивує момент, коли кішка раптом підходить і починає облизувати руку, обличчя або навіть волосся. Здається, ніби вона переплутала людину з кошеням або вирішила помити господаря. Насправді за цією поведінкою стоїть цілий комплекс інстинктів і емоцій, про які знають далеко не всі власники котів.
Чому кішка облизує людину: цікаві факти
Прояв глибокої довіри. Для кішки облизування — це жест максимальної близькості. Так вона поводиться лише з тими, кого вважає частиною своєї зграї. Коли улюбленець лиже людину, він ніби говорить: «Ти мій». Це знак прийняття та безумовної довіри. У дикій природі коти вилизують лише близьких родичів і потомство, тому такий жест у домашнього кота — велика рідкість і справжній комплімент господареві.
Турбота на котячий манер. Кішки доглядають за тими, кого люблять. Облизування — це спроба привести до ладу людину, яка, з котячої точки зору, не зовсім чиста. Особливо часто це трапляється після душу або використання косметики, коли запах людини змінюється. Таким чином кішка намагається повернути знайомий аромат і зробити вас своїм знову.
Позначення території. На язиці кішки є мікроскопічні залози, які виділяють запахові маркери. Облизуючи людину, тварина ніби ставить невидиму мітку: «Це моє». Тому таку поведінку часто можна помітити, якщо в домі з’являється новий мешканець або інша тварина — кішка намагається закріпити своє право.
Ознака спокою та задоволення. Коти ніколи не лижуть у стані стресу чи страху. Це відбувається лише тоді, коли вони повністю розслаблені. Якщо кішка облизує вас, лежачи поруч і муркочучи, це означає, що вона відчуває безпеку та внутрішній комфорт. Фактично ви для неї — місце спокою.