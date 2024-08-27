Чому кішка спить поряд з вами: це не лише ознака любові і прив'язаності

Кішка досить незалежні тварини, але досить часто вони обирають спати поряд зі своїм господарем. Що це означає?

Про це розповіла експертка ініціативи AnimalWised Емі МакКріді.

Вона стверджує, що коти дуже люблять тепло, тому зовсім не дивно, що тварина лягає поряд з людиною, яка спить. Вона просто хоче, щоб її додатково зігріли.

Це найчастіше трапляється в регіонах з прохолодним кліматом, тому що навіть шерсті довгошерстного кота може не вистачати, щоб повністю зігрітися. В інших частинах будинку тварині може бути незручно спати, а ваше тіло діятиме, як радіатор. При цьому, кішка може не лише спати поряд, але й намагатиметься лягти зверху на вас.

На YouTube-каналі AnimalWised також було опубліковано відео, в якому розповідається, що коти, хоча й здаються грайливими, насправді, досить ліниві. Вони можуть спати до 15 годин на добу. При цьому, вони лягають в найбільш неймовірних місцях, в тому числі, на пухкому ліжку. Тому одна з причин, чому кіт лягає поряд з людиною, полягає в комфорті.

Емі також зазначає, що коти постійно перебувають в настороженому стані, навіть коли здається, що вони розслаблені. Відносини з твариною дуже важливі, тому, кіт, якщо почуває себе в безпеці поряд з вами, буде лягати на вашому ліжку.

Зооекспертка додала, що коти — це ті тварини, які проявляють найбільшу активні в сутінках. А тому вночі вони можуть потребувати підвищеного відчуття безпеки. Тому вони лягають поряд з господарем, який може їх захистити у разі небезпеки.

Інколи так кішка показує свої почуття до людини. Якщо вона достатньо прив'язана до господаря і довіряє вам, то може "дозволити" спати поряд. Якщо кіт залазить на ліжко і треться об вас, це означає, що він вважає це місце своїм, це один з аспектів мічення території.

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