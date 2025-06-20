Чому кішки будять господарів вранці: експерти дали пояснення, яке здивує багатьох

Чому кішки будять господарів вранці / © Pixabay

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Про це розповіли експерти з проєкту AnimalWised в своєму відео на YouTube. Також вони порадили, як можна лагідно змінити цю звичку, не травмуючи при цьому тварину.

Головна причина, чому кішки вранці такі активні полягає в їхній природі. Експерти стверджують, що коти є сутінковими тваринами, тобто, вони проявляють найбільше активно саме на світанку і в сутінках. Ваша кішка просто успадкувала таку поведінку від своїх диких предків, які в цей час виходили на полювання.

Хоча у сучасних домашніх котів миска завжди наповнена їжею, звичку, що вкорінена в їхніх генах, тварини не втратили.

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Також, кажуть експерти, деколи кішки навмисно будять господарів на світанку, якщо ви звикли не годувати тварину перед сном. Вони чекають на наступну порцію. Слід зазначити, що коти дуже звикають до певного розкладу, тому не дадуть вам поспати навіть у вихідні дні.

Часто тварини звикають, що їх годують раніше, адже ми поспішаємо на роботу в будні дні. Тому цілком нормально, що вони очікують цього в суботу і неділю.

Інколи коти починають нявкати рано вранці. Така поведінка повинна насторожити, особливо, якщо раніше тварина так не робила. Обов’язково зверніться до ветеринара. Звичайно, може бути й таке, що кіт просто прагне вашої уваги. Кішка може запам’ятати, що отримує винагороду після того, як понявкала, а тому буде робити так частіше.

Чи можна відучити кішку будити господарів вранці

Експерти порадили кілька перевірених методів, щоб не нашкодити тварині:

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затемніть кімнату, тоді кіт не зможе орієнтуватися на світанок;

обов’язково годуйте тварину перед сном, тоді менше шансів, що вона зголодніє вранці;

придбайте кішці більше інтерактивних іграшок, бажано з котячою м’ятою;

вранці краще ігноруйте нявкання кілька днів поспіль, так ви відучите кота це робити.

Експерти кажуть, що потрібно не реагувати на нявкання, не відганяючи і не піднімаючи голос на тварину. Коти ніколи не діють зі злості, їхня поведінка є проявами інстинктів та звичок. Якщо ви мягко змінете підхід, тоді сформуєте комфортний режим для як для себе, так і для улюбленця.