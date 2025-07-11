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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

Чому кішки переважно сплять на лівому боці: науковці дали неочікуване пояснення

Коти найчастіше сплять на лівому боці. Науковці задалися запитанням: чому тварини так роблять? І ось, яку відповідь вони отримали.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому кішки переважно сплять на лівому боці

Чому кішки переважно сплять на лівому боці / © unsplash.com

Виявляється, за результатами дослідження, яке було опубліковане в журналі Current Biology, коти обирають лівий бік для спання не просто так. Одразу після пробудження вони бачать всі об’єкти зліва від них, а тому можуть краще реагувати на приближення хижаків. Таку схильність вчені пов’язують з тим, що візуальна інформація, отримана лівим оком, обробляється правою півкулею мозку, що відповідає за розпізнавання загрози і реакцію на неї.

Коти особливо вразливі під час сну, але ці тварини сплять по 12-16 годин на добу. Тому науковцям стало цікаво, як вони адаптувалися до перебування в такому вразливому стані тривалий проміжок часу. Було припущено, що, окрім вибору підвищенного місця, коти таком обирають, з якого боку до них наближатиметься загроза. Для перевірки гіпотези, вчені проаналізували 408 відео з YouTube, на яких добре видно, в якій позиції спить тварина.

З’ясувалося, що близько 2/3 котів (а це понад 65%) надавали перевагу сну з лівого боку, а решта спали на правому. Це відкриття повністю узгоджувалося з попередніми дослідженнями щодо ролі різних півкуль мозку в обробленні інформації. Ще одним цікавим поясненням може бути наявність серед котів ліво- та праволапих (як і серед людей), але, на відміну від людей, де шульги є меншістю, серед котів схильність на користування правої і лівої лапи зустрічається приблизно з однаковою частотою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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