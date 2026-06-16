Чому кішки живуть довше собак: вчені дали неочікувану відповідь, яка вас здивує

Чому кішки живуть довше собак / © pexels.com

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Тривалість життя тварин залежить від багатьох факторів: генетики, способу життя, харчування та навіть еволюційних особливостей виду. Дослідники виявили, що секрет довголіття кішок може бути пов’язаний не лише з їхніми звичками, а й з особливостями імунної системи та будови організму.

Чому кішки живуть довше за собак: вчені пояснили головні причини

Роль еволюції та способу життя. Однією з головних причин довшого життя кішок учені називають їхній еволюційний розвиток. Кішки є природженими одинаками та мисливцями, які рідше вступають у конфлікти з іншими тваринами та менше ризикують отримати серйозні травми. Собаки ж історично були більш соціальними тваринами, а багато порід виводилися людиною для виконання конкретних завдань — полювання, охорони чи випасу худоби. Це вплинуло на їхню фізіологію та здоров’я. Велике тіло — коротше життя. Дослідження показують, що серед собак великі породи зазвичай живуть менше, ніж маленькі. Вчені пояснюють це швидшими темпами зростання організму та більшим навантаженням на серце, суглоби й інші системи. Кішки мають більш стабільні розміри тіла, що може позитивно позначатися на процесах старіння та тривалості життя. Імунна система має значення. Науковці також звертають увагу на особливості імунітету. Деякі дослідження свідчать, що види з більш складною імунною системою можуть краще протистояти інфекціям і віковим захворюванням. Саме тому кішки часто довше зберігають активність і хороше самопочуття навіть у поважному віці.

Як подовжити життя домашнього улюбленця

Незалежно від виду тварини, її довголіття багато в чому залежить від догляду. Ветеринари рекомендують:

забезпечувати збалансоване харчування;

регулярно проходити профілактичні огляди;

дотримуватися графіка вакцинації;

підтримувати фізичну активність;

стежити за вагою улюбленця.

Домашні тварини, які отримують належний догляд, часто живуть довше та рідше стикаються із серйозними захворюваннями.

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