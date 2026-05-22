Чому кіт довго дивиться в очі і не моргає: пояснення експертів

Кіт / © pexels.com

Багато власників кішок помічали, як їхній улюбленець довго дивиться прямо в очі і майже не моргає. Така поведінка часто здається проявом любові, однак фахівці пояснюють, що все не так однозначно.

Про це розповіли зооексперти проєкту Animal Wised.

За їх словами, тривалий і нерухомий погляд може бути способом повідомити про свій стан або наміри.

«Якщо ваша кішка дивиться на вас, не моргаючи, це не означає, що вона вас любить. Цей погляд може бути її способом повідомити вам, що щось не так», — зазначили фахівці.

Невідривний погляд може виражати дискомфорт, настороженість або попередження. Можливо, людина підійшла занадто близько або торкається чогось, що належить кішці.

Справжнім проявом прихильності вважається повільне кліпання очима.

«Коли вона повільно кліпає очима, це прояв прихильності. Це ніби котяче обійми очима», — пояснили експерти.

Фахівці радять відповідати кішці таким самим спокійним повільним морганням, щоб зміцнити контакт.

Якщо уважний погляд поєднується з постійним нявканням, кішка, найімовірніше, щось просить — їжу, увагу або гру.

Якщо кішка дивиться на господаря, поки той спить, це позитивний знак.

«Вона захищає вас, бо ви — частина її родини», — запевняють експерти.

Важливо звертати увагу на інші сигнали: розширені зіниці, згорблену спину або закручений хвіст. Це може свідчити про тривогу або страх.

Експерти підсумовують, що погляд кішки може висловлювати прихильність, цікавість, контроль ситуації або оцінку людини.

Нагадаємо, коти сприймають світ інакше, ніж люди. Через дихроматичний зір вони бачать переважно відтінки сірого, синього та жовтого, зате чудово орієнтуються у темряві та помічають найменші рухи.

Фахівці зазначають, що для котів важливішими за зовнішність людини є голос, запах і поведінка. Науковці також наголошують, що спілкування з котами допомагає знижувати стрес і позитивно впливає на здоров’я людини.

