Чому кіт, кішка шипить на людину: відповідь ветеринара

Чому кіт, кішка шиплять

Реклама

Чому кіт шипить: розшифровуємо котячу мову

Шипіння кота часто лякає людей, оскільки його сприймають як агресію. Насправді ж, цей звук є не стільки проявом злості, скільки інстинктивним і захисним способом повідомити про свій стан. Шипіння — це чіткий сигнал про страх, стрес або дискомфорт, що вимагає негайної реакції, пояснила докторка ветеринарної медицини Баррі Дж. Моррісон.

Коли кіт шипить, він не просто видає звук — він залучає все своє тіло, щоб надіслати чітке повідомлення. Різкий, гортанний звук, що нагадує шипіння змії або витік повітря з автомобільної шини, супроводжується особливою мовою тіла. Якщо ви знаходитесь достатньо близько, ви можете відчути, як повітря виходить з його рота, коли він шипить. При цьому, його вуха сплющуються, спина вигинається, а шерсть вздовж хребта стає дибки.

Коли кіт шипить: що відбувається насправді

Шипіння є вираженням дискомфорту, страху або стресу. За цією реакцією можуть стояти різні причини:

Реклама

Відчуття загрози. Це найпоширеніша причина. Кіт може шипіти, якщо відчуває загрозу від незнайомих людей чи інших тварин.

Біль та дискомфорт. Шипіння може бути ознакою фізичного болю або навіть передчуття болю. Якщо зазвичай спокійна кішка починає шипіти, коли ви торкаєтеся її в певному місці, це може бути її способом повідомити, що їй боляче.

Роздратування. Ваш кіт може шипіти на вас, якщо ви його дратуєте. Можливо, він не хоче, щоб його гладили чи брали на руки саме в цей момент. Таке шипіння також поширене, якщо вдома є маленькі діти, які не знають, коли залишити кішку в спокої.

Стрес. Кіт може шипіти через стресові фактори у його середовищі, такі як гучний звук пилососа чи інших побутових приладів.

Процедури та подорожі. Шипіння часто виникає, коли ви намагаєтеся підстригти кігті, доглядати за котом або помістити його в переноску для подорожей.

Незнайомі запахи. Якщо ви принесли на одязі запах незнайомої собаки чи іншого кота, ваша кішка може відреагувати шипінням.

Шипіння як спосіб спілкування

Кішки використовують шипіння, щоб встановити межі в різних ситуаціях. Шипіння є радше захисною реакцією, ніж образливою, і воно завжди означає, що тварині потрібен простір.

Шипіння на іншого кота. Коли кіт шипить на іншого кота, це часто є сигналом того, що він хоче уникнути фізичної конфронтації. Зазвичай, кішка, яка регулярно шипить, є тією, яку переслідують або провокують. Це також може бути проявом захисту території, заяви про домінування або перенаправленої агресії.

Шипіння на кошенят. Якщо ви принесете додому нове кошеня, старший кіт може шипіти на нього, щоб встановити межі та сказати «зупинись».

Шипіння на собаку. Кішки, як правило, не люблять конфронтації, і шипіння — це їхній спосіб змусити потенційного агресора триматися на відстані.

Що робити, якщо ваш кіт, кішка шипить

Коли кіт починає шипіти, ваша реакція має бути миттєвою та правильною.

Створіть дистанцію. Перше і найважливіше правило — відійдіть від шиплячої тварини, щоб уникнути подряпин чи укусів. Не витріщайтеся на кота і не намагайтеся обійняти чи заспокоїти його. Забезпечте безпеку. Дайте коту можливість сховатися. Переконайтеся, що у нього є багато шляхів для втечі від інших тварин та місць, де можна сховатися. Ідеально підійдуть котячі вольєри, жердини та інші високі місця. Дайте час. Кішці може знадобитися кілька годин, щоб заспокоїтися. Наберіться терпіння. Після того, як тварина заспокоїться, ви можете спробувати відновити контакт за допомогою ласощів, консервів, котячої м’яти або іграшок.

Коли шипіння — це сигнал про допомогу

Фізичний біль — одна з рідкісних, але можливих причин шипіння. Завжди записуйтесь на прийом до ветеринара, якщо помітили, що ваша кішка поводиться незвично, щоб виключити медичну причину. Огляд необхідний, якщо шипіння супроводжується іншими симптомами, зокрема:

поганим апетитом;

низькою енергією;

бажанням ховатися (замкнутість).

Якщо медичні проблеми виключені, ви можете допомогти коту почуватися комфортніше. Експертка радить дати йому час звикнути до нових ситуацій та забезпечити щоденне «збагачення середовища», що використовує фізичну та розумову енергію. Це можуть бути інтерактивні іграшки, коробки для хованок, годівниці для птахів на вікнах або прогулянки на повідку та шлейці.