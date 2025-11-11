Чому кіт не спить вночі та як привчити його не будити господарів вночі

Чому коти не сплять вночі

Багато власників котів стикаються з нічними «концертами» та бурхливою активністю своїх улюбленців, що призводить до недосипання господарів.

Зооексперти та фахівці з поведінки тварин пояснюють, що така котяча поведінка є природньою, наслідком інстинктів, способу життя та фізіологічних потреб тварини.

Головна причина: природа котів

Головна причина нічної активності криється в природі котів. Коти — сутінкові тварини. Цей термін описує їхній цикл активності, — сутінковий (або крепускулярний) на відміну від денного циклу, властивого людям. «Кіт є сутінковою твариною, тобто найбільш активною на світанку та в сутінках,» — пояснюють зооексперти.

У дикій природі ці часи з обмеженим освітленням ідеально підходять для полювання. І навіть домашні коти, які живуть у комфорті, зберігають цей природний інстинкт проявляти активність, коли сонце наближається до горизонту або сходить.

Якщо кіт багато спить вдень

Попри сутінковий цикл, графік сну котів сильно залежить від їхнього способу життя.

«Переважна більшість домашніх котів проводять свої дні в самотності, поки люди на роботі або займаються своїми справами.», зазначають фахівці. Це призводить до того, що коти нудьгують і проводять ці денні години уві сні. «Коли ваш кіт не дає вам спати вночі, це поєднання його природного циклу сну і того факту, що йому дозволено спати більшу частину дня.»

До того часу, як люди лягають спати, кіт накопичує енергію цілого дня, щоб виплеснути її назовні, через це для нього пробігтися по коридору о другій годині ночі є чудовою ідеєю. Відчайдушно бажаючи погратися, багато котів накидаються на сплячих людей або нападають на ноги під ковдрою, а деякі «вальсують по будинку, збиваючи речі з полиць, не звертаючи уваги на шум»

Фізіологічні та побутові фактори

Інші фактори також можуть впливати на нічну активність котів, оскільки вони порушують їхній інстинктивний пошук безпеки, комфорту та задоволення базових потреб. Якщо ці потреби не задоволені, кіт стає неспокійним і активним.

Місце для сну (відсутність комфорту та безпеки).

Кішки є мисливцями, але також і жертвою, тому інстинктивно шукають місця, де почуваються захищено. Якщо місце для сну (лежанка) не забезпечує достатнього тепла, м’якості або не знаходиться в безпечному, затишному кутку, кіт не може повноцінно розслабитися і лягти спати. Замість цього він буде блукати будинком, шукаючи краще місце (наприклад, ваше ліжко), і його пошуки виявлятимуться в нічній активності та нявканні.

Висота (заборона підніматися)

Коти та кішки люблять високі місця, оскільки звідти вони можуть контролювати територію і почуватися у більшій безпеці (це інстинкт).

Якщо коту протягом дня заборонено використовувати високі місця для відпочинку, він накопичує психологічний дискомфорт і не задовольняє свою потребу у спостереженні.

Кіт може спати лише тоді, коли вас немає вдома, а вночі, коли ви присутні, але він обмежений, психологічна потреба виливається у спроби дістатися до заборонених висот або в іншу нічну активність.

Голод (базова фізіологічна потреба)

Якщо кіт голодний, він, подібно до мисливця на світанку, активізується, щоб повідомити про це. Якщо господар встає і годує кота, тварина швидко вчитися, що нічне нявкання = їжа. Це закріплює небажану нічну поведінку.

Тічка/статевий інстинкт

Ця активність є чисто фізіологічною та гормональною. Під час тічки нестерилізовані тварини обох статей стають надзвичайно активними і видають гучні, наполегливі звуки (стогін), намагаючись знайти партнера або позначити територію. Це сильний, неконтрольований інстинкт, який повністю перебиває бажання спати.

Як привчити кота спати вночі

Для вирішення проблеми нічної активності слід змінити режим тварини.

Важливо намагатися підтримувати активність тварини, поки на вулиці ще світло. Коли ви вдома, потрібно гратися з котом хоча б 30 хвилин. Якщо ви на роботі, обов’язково залиште тварині іграшки та пазли, а коли повернетеся додому, виділіть для нього хоча б тридцять хвилин для ігор, рекомендують експерти.

Як радять експерти, якщо ви знаєте, що ваш кіт має звичку засиджуватися допізна, зробіть усе можливе, щоб він добряче втомився перед тим, як лягти під ковдру. Дозвольте йому побігати за вами по всьому будинку або погратися з його улюбленою іграшкою, щоб витратити максимум енергії

Якщо ці поради не допоможуть, можна не пускати кота до спальні — тримайте двері зачиненими або обмежте доступ тварини до безпечного місця в будинку, з часом він звикне до такого режиму.

Якщо всі інші причини виключені, фахівці радять звернутися до ветеринара: «Хоча надмірне нявкання зазвичай пов’язане з психічними проблемами, вони також можуть видавати ці звуки, щоб повідомити нам, що відчувають фізичний біль або недобре себе почувають.»