Чому кіт п’є з крана, а не з миски: ветеринари нарешті пояснили дивну звичку

Кіт / фото ілюстративне / © Unsplash

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Багато господарів помічають, що їхні коти ігнорують свіжу воду в мисці, надаючи перевагу освіжитися за допомогою води із крану у ванній чи краплям у душі. Така поведінка є цілком природною, адже тварини реагують на власні інстинкти, сенсорні відчуття та дбають про безпеку джерела пиття.

Про це пише видання Viomi Water.

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Чому гідратація має вирішальне значення для здоров’я котів

Вода життєво необхідна котам, адже вона підтримує роботу всіх органів, травлення та суглобів.

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Через пустельне походження ці тварини від природи мало п’ють, оскільки їхні предки отримували вологу зі здобичі. Сухий корм не дає потрібної кількості рідини, тому кіт вагою 4–5 кг має випивати орієнтовно від 150 до 450 мл води на день, залежно від раціону.

Брак рідини швидко призводить до сечокам’яної хвороби, ниркової недостатності та циститу. Саме тому ветеринари називають збільшення споживання води головним способом профілактики й лікування цих недуг. Якщо кіт відмовляється пити з миски — це не примха, а ризик для його здоров’я.

Чому кіт відмовляється пити із миски

Багато незвичних дій котів біля миски пояснюються їхніми інстинктами виживання. У дикій природі стояча вода часто містить бактерії, тоді як рухома в струмках — чистіша, прохолодніша й насичена киснем. Саме тому домашні улюбленці підсвідомо віддають перевагу кранам та фонтанчикам.

Проточна вода дає тваринам два сигнали безпеки: зоровий та слуховий (звук струменя допомагає швидко знайти джерело). Натомість нерухому воду в глибокій мисці коту важче оцінити, через що він може взагалі відмовитися пити.

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При цьому фахівці зазначають: сама по собі проточна вода не корисніша за свіжу воду з миски, адже вирішальними є чистота та якість.

Їжа та вода не повинні змішуватися

Ще один давній інстинкт пов’язаний із тим, як предки котів поводилися зі здобиччю. У дикій природі залишки їжі швидко гниють і забруднюють найближчі водойми, тому еволюція навчила тварин пити якнайдалі від місця полювання.

Дослідження та досвід доглядальників за котами підтверджують: якщо розставити миски з їжею та водою в різних кутках кімнати, коти починають пити помітно більше. Крім того, експерти радять тримати джерело пиття подалі не лише від корму, а й від лотка.

У спільних або «подвійних» мисках у воду часто потрапляють крихти та сторонні запахи. Багато котів категорично відмовляються від рідини, яка пахне їжею, навіть якщо вона здається нам чистою. Саме тому улюбленець може ігнорувати власну миску, яка стоїть біля корму, але із задоволенням буде пити з собачої на іншому кінці кімнати.

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Приховані перешкоди для кота

Оскільки коти мають низький рівень спраги, будь-який найменший дискомфорт змушує їх відмовлятися від води. Дивний запах посуду, шум навколо чи біль у вусах — і кіт краще піде шукати інше джерело. Миска для тварини є повноцінним сенсорним досвідом, де важлива кожна деталь.

Головною причиною відмови від води часто стає так звана «втома вусів». Вуса — це чутливі нервові закінчення, і коли вони постійно торкаються стінок глибокої чи вузької миски, кіт відчуває біль і роздратування. Через це улюбленці можуть перевертати посуд або шукати ширші джерела, наприклад, собачу миску чи калюжу.

Щоб пиття було комфортним, фахівці радять обирати широкі та неглибокі миски з кераміки чи нержавіючої сталі, у яких мордочка почуватиметься вільно, а вуса не торкатимуться країв.

Запах, смак і якість води

Коти відчувають запах і смак води набагато гостріше за людей. Вони часто відмовляються від водопровідної води через хлор чи хімічні домішки, надаючи перевагу дощовій, бутильованій або відфільтрованій.

Важливий момент полягає і у тому, скільки днів вода для тварини залишалася у мисці нерухомою, та з чого виготовлена сама миска. За словами експертів, така рідина може швидко збирати пил і бактерії, а в мікротріщинах пластикових мисок накопичуються неприємні запахи. Саме тому краще обирати посуд із нержавіючої сталі або кераміки.

Навіть найсучасніші фонтанчики води не врятують ситуацію, якщо їх вчасно не мити. Усередині рециркуляційних систем з’являється слиз і біоплівка, які негативно впливають на смак. Щоб улюбленець охоче пив, важливо міняти вугільні фільтри за інструкцією, щотижня мити конструкцію засобом без запаху та ретельно її промивати. У регіонах із жорсткою водою також варто регулярно видаляти вапняний наліт, аби вода завжди залишалася свіжою.

Розташування миски та безпека

Розташування миски має для кота не менше значення, ніж матеріали, з яких вона виготовлена. Зоопсихологи радять ставити воду в спокійних місцях з низькою прохідністю, подалі від лотка й корму. Посуд у кутках або впритул до стіни змушує улюбленців почуватися вразливими, адже вони не бачать, що відбувається за спиною.

Раковини та підняті поверхні здаються котам безпечнішими завдяки гарному огляду кімнати й захищеній спині, тоді як миска на підлозі в шумному коридорі викликає стрес. У будинках, де мешкає кілька тварин, домінантні коти можуть блокувати доступ до єдиної миски, змушуючи інших терпіти спрагу.

Щоб зняти цю напругу та покращити питний режим, варто облаштувати кілька питних точок у різних куточках оселі.

Деталі дизайну, які можуть не подобатися вашому улюбленцю

Причин, чому коти відмовляються пити з миски, зазвичай буває декілька: на це впливають розмір, матеріал, колір та рівень шуму. Для комфорту вусів найкраще обирати широку й неглибоку посудину діаметром 15–20 см і глибиною до 5 см. Об’єм миски має перевищувати добову норму рідини (орієнтовно 300–400 мл), адже вода частково випаровується і розливається.

Серед матеріалів фахівці рекомендують глазуровану кераміку або нержавіючу сталь через їхню гігієнічність та стійкість до бактерій. Від дешевого пластику краще відмовитися, оскільки він дряпається і вбирає неприємні запахи. Водночас міф про те, що чорні миски стимулюють пити більше, не відповідає дійсності: у темному посуді важче розгледіти рівень води, і він швидше нагрівається.

Також варто враховувати чутливість котів до звуків. Хоча дзюрчання може приваблювати, гучне гудіння насоса чи вібрація фонтанчика часто лякають тварину, а тепла вода від працюючого мотора остаточно відбиває бажання пити.

Коли кішка відмовляється від миски з водою, вона дає вам чіткий сигнал про те, як ця вода пахне, смакує та де саме стоїть. Спостерігаючи за її поведінкою і поєднавши зручний посуд із чистою фільтрованою водою, ви зможете легко налагодити питний режим улюбленця та заслужити його повну довіру.

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