Чому кіт раптом кусається, коли його гладять: 6 причин та головна помилка господарів

Іноді коти можуть раптово вкуситиу за руку під час погладжування / © Фото з відкритих джерел

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Кіт може сам приходити до господаря, муркотіти й підставляти голову під руку, але за кілька хвилин раптом хапає пальці зубами. Така реакція не обов’язково означає агресію: тварина може втомитися від дотиків, не любити певний вид погладжування або намагатися припинити контакт.

Причини такої поведінки та способи її попередження пояснюють ветеринарні фахівці VCA Animal Hospitals.

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Чому кіт кусає, коли його гладять

1. Надмірна стимуляція. Це одна з поширених причин укусів під час пестощів. Спочатку дотики можуть бути приємними, але згодом починають дратувати тварину. У кожного кота свій поріг чутливості: одному подобається тривале погладжування, а іншому достатньо кількох рухів рукою.

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Якщо господар не помічає сигналів дискомфорту й продовжує гладити, кіт може вкусити, щоб припинити контакт. Це не обов’язково свідчить про погане ставлення до людини.

2. Котові не подобається, де саме його гладять. Багато котів охоче дозволяють торкатися голови, щік і підборіддя, але чутливіше реагують на дотики до живота, лап або нижньої частини спини. Утім, уподобання кожної тварини індивідуальні.

Якщо кіт кусає саме тоді, коли рука торкається певної ділянки тіла, не варто наполягати. Особливо важливо звернути увагу на таку реакцію, якщо раніше тварина спокійно дозволяла себе гладити.

3. Кіт хоче припинити спілкування. Навіть прив’язані до людей тварини не завжди прагнуть фізичного контакту. Кіт може сісти поруч, лягти на коліна або потертися об руку, але це не обов’язково означає, що він хоче довго терпіти погладжування.

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У такій ситуації укус може бути способом встановити дистанцію. Якщо припинити дотики після перших ознак невдоволення, часто вдається запобігти різкій реакції.

4. Спрацьовує мисливський інстинкт. Іноді кіт сприймає руку як рухому здобич, особливо якщо людина швидко рухає пальцями або грається з ним без іграшки. Тварина може хапати руку передніми лапами, притягувати до себе й кусати.

У цьому випадку краще використовувати вудочки, м’ячики та інші іграшки, які дають змогу задовольнити потребу в полюванні без контакту зубів і кігтів зі шкірою людини.

5. Стрес або страх. Переїзд, поява іншої тварини, гучні звуки чи зміни звичного розпорядку можуть зробити кота більш напруженим. У такому стані він іноді реагує укусом навіть на звичайні дотики.

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Також тварина може злякатися раптового руху руки або спроби утримати її силоміць. У таких випадках важливо не обмежувати котові можливість відійти й сховатися в безпечному місці.

6. Біль або інші проблеми зі здоров’ям. Якщо кіт раптом почав кусатися, хоча раніше спокійно переносив погладжування, причину не варто автоматично списувати на характер. Реакцію на дотик можуть провокувати проблеми із суглобами, травми, подразнення шкіри, а також біль у зубах чи вухах.

Якщо тварина особливо різко реагує на дотики до певної ділянки тіла або її поведінка змінилася без очевидної причини, потрібна консультація ветеринара. Такі ознаки можуть свідчити про фізичний дискомфорт.

Як зрозуміти, що кіт ось-ось вкусить

Кіт не завжди попереджає про укус шипінням чи спробою втекти. Часто його невдоволення помітне в дрібних змінах поведінки, які легко пропустити під час погладжування.

Варто звернути увагу на такі сигнали:

Хвіст починає смикатися або різко рухатися з боку в бік.

Вуха повертаються вбік або притискаються назад.

Тіло напружується, а шкіра на спині може посмикуватися.

Зіниці розширюються, кіт завмирає або різко повертає голову до руки.

Тварина намагається відсунутися, відвертається, гарчить або шипить.

Окремий сигнал не завжди означає, що кіт збирається вкусити. Важливо оцінювати загальну поведінку та звертати увагу на зміни, які виникають саме під час контакту. Фахівці з поведінки котів наголошують, що розпізнавання таких ознак допомагає запобігти травмам.

Як реагувати, якщо кіт кусається під час погладжування

Насамперед потрібно припинити дотики й дати тварині можливість відійти. Не варто кричати на кота, карати його або намагатися силоміць утримати: це може посилити страх і зробити наступні контакти ще складнішими.

Щоб зменшити ризик укусів, варто починати з коротких погладжувань, спостерігати за реакцією улюбленця й зупинятися, щойно з’являються ознаки дискомфорту. Краще дозволити котові самому наближатися до руки та не наполягати на дотиках до ділянок, які він захищає.

Не кожен легкий укус під час спілкування має однакове значення. Однак називати всі такі укуси проявом любові не варто: важливі сила укусу, мова тіла й обставини, за яких він виник. Якщо укус пошкодив шкіру, рану потрібно ретельно промити, а в разі глибокого проколу або ознак запалення — звернутися по медичну допомогу.

Поведінка котів — останні пояснення фахівців

Контакт із котом не завжди означає, що він потребує саме погладжування. Іноді тварина обирає собі улюбленця серед людей і починає всюди за ним ходити та спостерігати за його діями. Така поведінка цілком природна й може свідчити про бажання поспілкуватися, очікування їжі чи банальну цікавість.

Деяких котів особливо зацікавлює похід господаря до ванної кімнати чи туалету. Дехто сприймає це як кумедну звичку, інші хвилюються, чи не свідчить така поведінка про психологічні проблеми тварини. Але фахівці із поведінки тварин пояснюють, що в більшості випадків це абсолютно природне явище, яке має одразу декілька причин.

Водночас фізична близькість може мати значення і для емоційного стану людини та тварини. Нещодавнє дослідження виявило зв’язок між повсякденним контактом із котами та показниками гормонів, пов’язаних із соціальною прив’язаністю і стресом.

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