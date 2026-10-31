Чому кіт раптом почав багато спати: ветеринарка попередила про небезпечні симптоми

Чому коти сплять більше восени та коли це небезпечно / © Unsplash

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Коли температура повітря знижується, власники котів можуть помічати, що їхні улюбленці дедалі більше часу проводять уві сні. Здебільшого така поведінка є природною реакцією на сезонні зміни, проте в деяких випадках вона може бути приводом для занепокоєння.

Про це розповіла ветеринарка та медична директорка Центрів невідкладної ветеринарної допомоги (EVCC) Лорі Росс, передає видання Parade Pets.

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Скільки годин на добу повинні спати коти

За словами фахівчині, коти від природи потребують значно більше сну, ніж люди. Здорові дорослі тварини зазвичай сплять від 12 до 16 годин на добу. Водночас кошенята та літні коти можуть відпочивати ще довше.

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Ветеринарка наголошує, що тривалість сну залежить від віку та індивідуальних особливостей тварини. Тому власникам варто орієнтуватися не лише на кількість годин, а й на звичну поведінку свого улюбленця.

Особливу увагу слід звертати на різкі зміни режиму. Якщо раніше активний кіт раптом почав майже весь час спати, це може бути важливішим сигналом, ніж сама тривалість відпочинку.

Чому восени коти сплять більше

Із настанням холодів домашні коти нерідко стають менш активними. Як пояснює Лорі Росс, на їхню поведінку впливають скорочення світлового дня, зниження температури та зміни звичного розпорядку.

Через це тварини можуть частіше дрімати та проводити більше часу в затишних місцях.

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Однак ветеринарка застерігає: не варто пояснювати будь-яку сонливість лише зміною сезону. Якщо кіт став незвично млявим або його поведінка різко змінилася, причиною можуть бути проблеми зі здоров’ям.

Коли надмірна сонливість кота має насторожити

Фахівчиня радить оцінювати загальний стан тварини, адже збільшення тривалості сну саме собою не обов’язково свідчить про захворювання.

Водночас існує низка симптомів, які не варто ігнорувати:

Втрата апетиту. Кіт раптово почав їсти значно менше або зовсім відмовляється від їжі.

Проблеми з диханням. Тварина дихає надто швидко, із труднощами або відкритим ротом.

Блювання чи діарея. Особливо якщо ці симптоми повторюються.

Незвична замкнутість. Улюбленець постійно ховається, уникає контакту та майже не реагує на оточення.

Слабкість. Коту складно пересуватися, вставати або нормально ходити.

Порушення сечовипускання. Зміни звичної частоти походів до лотка або помітні труднощі під час сечовипускання.

Якщо надмірна сонливість супроводжується такими проявами, необхідно звернутися до ветеринара.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому кіт раптом кусається, коли його гладять. Навіть лагідний домашній улюбленець може несподівано вкусити господаря під час погладжування. Найчастіше так тварина сигналізує, що їй забагато дотиків, однак така поведінка може мати й інші причини.

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