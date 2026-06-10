Чому кіт вилизується після того, як ви його погладили: несподіване пояснення експертів

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Коли кіт починає вилизуватися одразу після того, як його погладили, багато господарів сприймають це як ознаку невдоволення або відторгнення. Однак фахівці запевняють: така поведінка зазвичай не має нічого спільного з негативним ставленням до людини.

Про це повідомило видання Express.

Експертка з поведінки домашніх тварин Крістіна Скампорріно наголошує, що звичка котів вилизуватися після того, як їх погладили, найчастіше пов’язана не з реакцією на людину, а з природними особливостями догляду за собою.

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Однією з причин є потреба відновити власний запах. Коти активно використовують нюх для орієнтації та взаємодії з навколишнім світом, а на їхньому тілі розташовані спеціальні пахучі залози. Коли господар торкається тварини, на шерсті залишається сторонній запах, тому після пестощів кішка може почати вилизуватися, щоб повернути звичний для себе аромат.

Також грумінг допомагає тваринам заспокоюватися. За словами фахівчині, вилизування для котів є одним із механізмів саморегуляції. Після спілкування з людиною вони можуть доглядати за шерстю, щоб розслабитися і повернутися до комфортного стану.

Окрім цього, така поведінка має соціальне значення. У природі коти часто вилизують одне одного, підтримуючи та зміцнюючи зв’язки всередині групи. Через це погладжування господаря тварина може сприймати як елемент соціальної взаємодії, а подальший грумінг — як її природне продовження.

Водночас ветеринари радять звертати увагу на надмірне вилизування. Якщо кіт робить це занадто часто, через що з’являються подразнення шкіри, залисини або випадає шерсть, така поведінка може вказувати на стрес, тривожність чи проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації варто проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

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Нагадаємо, раніше ветеринарка відповіла, чи варто домашнім котам дозволяти виходити на вулицю, та розвінчала популярний міф.

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