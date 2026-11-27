Як правильно зберігати клементини, щоб вони довше не псувалися

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Клементини можуть швидко втратити свіжість і вкритись пліснявою через неправильні умови зберігання. Щоб цитрусові довше залишалися соковитими та смачними, важливо враховувати не лише температуру, а й сусідство з іншими фруктами.

Про це пише видання Mon Jardin & Ma Maison.

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Клементини, які отримали внаслідок схрещування мандарина й апельсина, є одними з найпопулярніших зимових фруктів. Їхній сезон розпочинається в середині листопада і триває до лютого.

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Де найкраще зберігати клементини

Звичка залишати цитрусові у фруктовій вазі на кухонному столі може пришвидшити їхнє псування. Натомість для тривалого зберігання варто обрати прохолодне місце.

Оптимальна температура для клементинів становить від +4 до +7 °C. Саме тому найкраще покласти їх у спеціальний відсік для овочів у холодильнику.

Поруч із якими фруктами не можна зберігати клементини

Особливу увагу варто звернути на сусідство цитрусових з іншими продуктами. Зокрема, клементини не рекомендовано тримати поруч із яблуками та бананами.

Ці фрукти виділяють етилен — природний газ, який пришвидшує дозрівання плодів. Через таке сусідство клементини можуть швидше зіпсуватися.

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Як захистити клементини від плісняви

Ще одним чинником, який впливає на термін зберігання цитрусових, є надмірна вологість. Клементини схильні до утворення плісняви, тому їх краще тримати в сухому середовищі.

Для цього фрукти радять покласти в паперовий пакет з отворами для вентиляції, додавши всередину один або два паперові рушники. Вони допоможуть увібрати зайву вологу та довше зберегти свіжість цитрусових.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому мандарини потрібно мити перед вживанням, навіть якщо ви не їсте шкірку.

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