Чому коні сплять стоячи: вчені приголомшили відповіддю на це запитання

Вчені пояснили, чому коні сплять стоячи і чи можуть вони робити це лежачи.

Досліджуючи поведінку коней, науковці дійшли висновку, що ці тварини насправді вміють відпочивати лежачи. Однак таку позу вони приймають лише тоді, коли дуже втомлені або хворі.

Найчастіше коні сплять стоячи. Така поведінка пояснюється двома важливими факторами:

потреба у сні та відпочинку;

миттєва реакція на навколишні небезпеки.

Ще до одомашнення людиною ці тварини мусили пристосовуватися до виживання у дикій природі. Вони часто жили на відкритих рівнинах, а тому вони не лягали на землю зайвий раз.

Як пояснила експертка з поведінки коней з Університету Мічигану Карен Уейт, такий сон є адаптацією проти хижаків. Якщо тварина спить стоячи, у неї більше шансів на те, щоб швидко втекти від небезпеки.

Також вчені дізналися, що коням потрібен певний час, щоб зрушити з місця. А тому стоячи це зробити набагато простіше.

Чи можуть коні лягати для відпочинку

Скільки часу сплять коні / Фото: Unsplash

Ще одна експертка з поведінки тварин з Університету Аделаїди у Південній Австралії Сьюзан Гейзел пояснила, що коні насправді можуть втомлюватися настільки, щоб лягати для відпочинку. Особливо, якщо вони почуваються у безпеці.

Однак, цікавим є той факт, що коні не напружуються, коли сплять стоячи. В такому разі спрацьовує особливий механізм, який був закладений у них природою. М'язи ніг, сухожилля та зв'язки опорного апарату розслабляються, стабілізуючи колінні, плечові та гомілковостопні суглоби. Ці ссавці також зуміли навчитися "розвантажувати" четверту ногу (по черзі кожну), піднімаючи її. Буквально — кінь стоїть на трьох ногах, поки четверта відпочиває.

Старша викладачка поведінки коней з Університету штату Колорадо Сара Метлок уточнила, що хоча більшу частину часу уві сні коні проводять стоячи, в такому положенні вони не досягають швидкої фази сну. Науковиця зазначила, що дорослі коні можуть спати 5 годин на добу, але для відновлення сил цього їм замало.

Саме через це коні часом лягають і відпочивають. Якби вони так не робили, то відчували б дефіцит сну, що призводить до серйозних наслідків.

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