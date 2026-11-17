Як корейці опалюють будинки без радіаторів / © Фото з відкритих джерел

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У Південній Кореї є давня традиція обігрівати оселі без звичних для європейців батарей і камінів. Секрет полягає в тому, що джерелом тепла стає сама підлога. Ця технологія має назву ондоль і виникла задовго до появи сучасних систем опалення. Її головний принцип — нагрівати велику поверхню, яка поступово віддає тепло всьому приміщенню.

Як повідомляє ОBOZ.UA, традиційний ондоль використовували в корейських будинках ще понад дві тисячі років тому. Згодом стародавню конструкцію вдосконалили, а її основна ідея збереглася навіть у сучасних квартирах. Сьогодні замість гарячого диму під підлогою найчастіше циркулює нагріта вода.

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Раніше ми писали, як норвежці обігрівають своє житло без камінів і радіаторів.

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Як працювало опалення ондоль у давнину

У традиційних корейських оселях під підлогою облаштовували спеціальні канали. Вони з’єднували піч із димарем і прокладали шляхи для гарячих газів, які утворювалися під час горіння палива.

Піч зазвичай розташовували на кухні або біля будинку. Коли розпалювали вогонь, гарячі гази проходили під кам’яною підлогою, нагрівали її, а потім виходили через димохід. Каміння накопичувало тепло й віддавало його поступово, тому в кімнаті залишалося тепло навіть після того, як вогонь згасав.

Спочатку така система обігрівала лише окремі частини житла. З часом канали почали прокладати під більшою площею підлоги, завдяки чому тепло розподілялося рівномірніше.

Чому корейці спали просто на підлозі

Ондоль вплинув не лише на архітектуру, а й на повсякденні звички корейців. Оскільки підлога була теплою, на ній було зручно сидіти, відпочивати та спати. Для цього використовували спеціальні матраци й постільні речі, які розкладали безпосередньо на підлозі.

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Саме тому в традиційному корейському житлі поширилися низькі столики та меблі. А звичка знімати взуття перед входом до будинку мала особливе практичне значення: поверхня підлоги була не просто місцем для ходіння, а повноцінною зоною відпочинку.

Як ондоль працює в сучасних квартирах

Сьогодні принцип стародавньої системи використовують у вигляді водяної теплої підлоги. Під покриттям прокладають труби, якими циркулює нагріта вода. Вона передає тепло підлозі, а та поступово прогріває приміщення.

Така конструкція має важливу перевагу: тепло надходить із великої площі, а не лише від окремого опалювального приладу. Завдяки цьому температура в кімнаті може розподілятися рівномірніше, а людина відчуває комфорт навіть за дещо нижчої температури повітря.

Чи допомагає корейська система економити на опаленні

Водяна тепла підлога може бути енергоефективним рішенням, особливо якщо її поєднати з тепловим насосом або конденсаційним котлом. Таке обладнання здатне ефективно працювати з нижчою температурою теплоносія, ніж традиційні радіаторні системи.

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Однак сама наявність теплої підлоги не гарантує зменшення рахунків. На витрати впливають якість утеплення будинку, характеристики підлогового покриття, налаштування системи та джерело тепла.

Є й інший нюанс: монтаж водяного ондолю в уже готовій квартирі може бути складним і дорогим. Часто доводиться демонтувати стару підлогу, прокладати труби та змінювати конструкцію покриття. Тому таку систему найзручніше передбачати під час будівництва або капітального ремонту.

Давній корейський ондоль демонструє, як проста інженерна ідея може пережити століття й отримати сучасне застосування. Змінилося джерело тепла, матеріали та обладнання, але головний принцип залишився тим самим: нагрівати підлогу, щоб вона рівномірно передавала тепло всьому житлу.

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