Чому коріння дерев росте над землею: експерти пояснили, коли це небезпечно і що потрібно робити

Чому корені дерева виходять на поверхню ґрунту / © pexels.com

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Для багатьох садівників це має тривожний вигляд: здається, ніби дерево хворіє, втрачає опору або його коренева система руйнується. Але найчастіше видиме коріння дерева — це цілком природний процес, а не ознака небезпеки.

Насправді коріння дерев часто розташоване значно ближче до поверхні землі, ніж ми звикли думати. Саме у верхніх шарах ґрунту міститься найбільше кисню, вологи та поживних речовин, необхідних для росту дерева.

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То чому ж коріння дерев починає виходити назовні? І головне — чи потрібно його засипати землею або обрізати? В Southern Living розібралися з цими запитаннями.

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Чому коріння дерев виходить на поверхню землі

Є кілька основних причин, через які корені дерева стають помітними.

Природне зростання дерева

Як і стовбур або гілки, корені дерева з роками стають товстішими. Молодий корінець легко знаходиться під шаром ґрунту, але через десятки років він може збільшитися настільки, що починає піднімати землю над собою.

Це не означає, що дерево «виштовхує» свою кореневу систему назовні. Просто корені ростуть і поступово стають ближчими до поверхні.

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Вимивання ґрунту через дощі та поливання

Іноді коріння було на поверхні майже завжди, але його приховував тонкий шар землі.

Сильні опади, вода зі схилів або неправильний полив можуть поступово вимивати верхній шар ґрунту. У результаті земля зникає, а корені залишаються відкритими.

Тобто проблема не в тому, що коріння «піднялося» — просто ґрунт навколо нього став нижчим.

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Особливості певних видів дерев

Деякі дерева від природи мають поверхневу кореневу систему. Наприклад, клени, верби, тополі та інші великі дерева часто формують корені близько до поверхні.

Такі корені допомагають дереву отримувати кисень і міцно триматися у ґрунті.

Ущільнення ґрунту

Якщо біля дерева часто ходять люди, їздить техніка або регулярно працює газонокосарка, ґрунт може ущільнюватися.

У щільній землі менше повітря, тому коренева система може переміщуватися ближче до поверхні, де умови для росту кращі.

Чи небезпечно, якщо коріння дерева видно над землею

Найчастіше — ні.

Видимі корені не означають, що дерево ось-ось впаде або його коренева система пошкоджена. Насправді частина коренів завжди знаходиться під землею, а ті, які ви бачите, є лише невеликою частиною всієї системи.

Однак відкриті корені можуть створювати певні проблеми:

через них складніше косити газон;

можна випадково пошкодити їх газонокосаркою;

вони можуть створювати нерівності на доріжках;

пошкоджені корені стають більш вразливими до хвороб.

Чого категорично не можна робити з корінням дерева

Не обрізайте великі поверхневі корені

Це одна з найпоширеніших помилок.

Багато людей намагаються зрізати корені, щоб вирівняти газон або зробити красивішу ділянку. Але великі корені виконують важливу функцію: вони утримують дерево та забезпечують його водою і поживними речовинами.

Їх пошкодження може послабити дерево або зробити його менш стійким.

Не засипайте коріння товстим шаром землі

Здається логічним просто приховати корені ґрунтом, але це може нашкодити.

Додатковий шар землі може перекрити доступ кисню до коренів і створити умови для загнивання.

Не бийте корені газонокосаркою

Пошкодження кори на коренях — це своєрідна «рана» для дерева. Регулярні удари технікою можуть поступово погіршити його стан.

Що робити, якщо коріння дерева росте над землею

Найкраще рішення — створити безпечну зону навколо дерева.

Використайте мульчу

Один із найбезпечніших способів захистити поверхневі корені — замінити газон навколо дерева на мульчовану ділянку.

Переваги мульчі:

захищає корені від механічних пошкоджень;

утримує вологу;

покращує вигляд саду;

зменшує необхідність косити траву біля дерева.

Важливо: не насипайте мульчу прямо до стовбура. Залиште невеликий простір біля кори, щоб уникнути появи гнилі.

Чи можна посадити траву біля дерева з відкритим корінням

Можна, але це часто не найкращий варіант.

Газон біля великих дерев зазвичай погано росте через:

нестачу сонячного світла;

конкуренцію за воду;

пошкодження коренів під час догляду.

Краще зробити декоративну зону з мульчі або висадити тіньолюбні рослини, які не потребують частого косіння.

Коли потрібно звернутися до спеціаліста

Видимі корені самі по собі не є причиною для паніки. Але варто проконсультуватися з арбористом, якщо:

дерево почало нахилятися;

з’явилися великі тріщини біля основи стовбура;

корені пошкоджені будівельними роботами;

дерево має ознаки хвороби;

великі корені піднімають фундамент або дорожнє покриття.

FAQ

Чому коріння дерева росте над землею?

Коріння дерева може виходити на поверхню через природний ріст, вимивання ґрунту дощами або особливості кореневої системи певного виду дерева. У більшості випадків це нормальний процес і не свідчить про загибель дерева.

Чи можна обрізати коріння дерева, яке росте над землею?

Ні, без консультації спеціаліста цього робити не варто. Великі корені забезпечують дереву стабільність і живлення. Їх обрізання може послабити дерево та підвищити ризик його пошкодження.

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