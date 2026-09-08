Чому корм для котів і собак роблять різнокольоровим і чи варто його купувати

Корм для домашніх тварин

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Червоні, зелені, жовті та помаранчеві гранули сухого корму виглядають привабливіше за звичайні коричневі. У покупця вони можуть асоціюватися з різними інгредієнтами: зелений — з овочами, червоний — із м’ясом, жовтий — зі злаками. Проте колір гранул не показує, з чого насправді виготовлений корм і наскільки він поживний.

Навіщо виробники фарбують корм

Барвники додають, щоб надати корму певного кольору, зробити його зовні привабливішим або вирівняти природні відмінності у відтінках сировини. Українське законодавство так і визначає їхню функцію: це речовини, які надають або відновлюють колір корму.

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Жодної додаткової поживної цінності червоний, зелений чи жовтий колір не створює. Тому червона гранула не містить більше м’яса лише тому, що нагадує його за кольором, а зелена не обов’язково багатша на овочі.

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У ЄС барвники також відносять до сенсорних кормових добавок, тоді як вітаміни, мікроелементи й амінокислоти належать до іншої — поживної — категорії.

Коти й собаки бачать кольори не так, як люди

Яскраві гранули розраховані передусім на сприйняття власника ще й тому, що собаки й коти бачать світ не так, як люди.

Собаки мають дихроматичний зір, замість трьох типів колбочок, характерних для нормального людського кольорового зору, у них два. Вони добре розрізняють сині та жовті відтінки, тоді як червоний і зелений сприймають інакше.

У котів колірний зір також відрізняється від людського. Тому різнокольоровий дизайн корму має значно більше значення для людини, яка вибирає упаковку, ніж для тварини біля миски.

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Чи всі кольорові корма містять штучні барвники

Не обов’язково. Для забарвлення можуть використовувати речовини різного походження. Серед барвників можуть бути бета-каротин, буряковий порошок, карамель та аннато поряд з іншими дозволеними речовинами. Сам колір гранули ще не дозволяє визначити, чим саме її забарвили.

Крім того, природний відтінок корму формується самими інгредієнтами та змінюється під час термічної обробки. Через це навіть корм без доданих барвників не обов’язково буде абсолютно однакового кольору в кожній партії.

Чи шкідливі барвники в кормі

Наявність барвника сама по собі не означає, що корм небезпечний. Значення має конкретна речовина, її кількість і те, чи дозволена вона для використання в кормах.

Штучні барвники часто спричиняють у котів і собак алергію, хвороби нирок, печінки або сечокам’яну хворобу.

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У будь-якому разі барвник не потрібен як поживна речовина. Його призначення — колір корму, а не забезпечення організму необхідними нутрієнтами.

Чи можна за кольором визначити якість корму

Яскраві різнокольорові гранули не є ознакою високої якості, але й звичайний коричневий колір автоматично не робить корм кращим. Так само не можна стверджувати, що всі кольорові корми належать до економкласу, а всі однотонні — до преміальних. Такий поділ не є надійним критерієм оцінки корму.

Набагато більше інформації дає етикетка. За правилами маркування інгредієнти перераховують відповідно до їхньої кількості за масою — від більшої до меншої. Тому саме початок списку допомагає зрозуміти, з яких компонентів переважно складається продукт.

Однак і тут є нюанс, правило «дивитися лише на перші три чи п’ять інгредієнтів» надто спрощене. Для оцінки корму важливий весь його поживний профіль, а не просто кількість м’яса серед перших позицій.

То чи варто уникати кольорових кормів

Різнокольорові гранули — це насамперед зовнішнє оформлення корму, а не показник його користі. Тварині не потрібні червоні або зелені шматочки, щоб отримати повноцінне харчування, а їхній колір не доводить наявність м’яса, овочів чи інших конкретних інгредієнтів.

Тому найпростіший орієнтир для власника — не вибирати корм за кольором гранул. Значно важливіше прочитати етикетку, перевірити склад і переконатися, що корм є повнораціонним та відповідає віку й потребам тварини.

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