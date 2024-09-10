Чому коти "нявкають" і "м’явкають": як правильно сказати українською

В українській мові дуже багато цікавих слів та виразів, які часто викликають плутанину. Одним із таких випадків є вживання слів "м’явкати" та "нявкати" на позначення звуків, що видають кішки. Розповідаємо, що означають ці слова і в яких випадах вони вживаються, посилаючись на матеріал reporter.zp.ua.

Як правильно – "нявкати" чи "м’явкати"

Нявкати. Це слово вживається тоді, коли мова йде про галасливі звуки, які видає кішка. Якщо ваш улюбленець голосно кричить, то можна сказати: "Моя кішка нявкає". Є також варіації цього слова – нявчати чи нявкотіти.

Це слово вживається тоді, коли мова йде про галасливі звуки, які видає кішка. Якщо ваш улюбленець голосно кричить, то можна сказати: "Моя кішка нявкає". Є також варіації цього слова – нявчати чи нявкотіти. М’явкати, м’явчати, м’явучити. Слово "м’явкати" вказує на слабке, приємне, повторюване муркотіння. Коли ваш домашній улюбленець мурчить вам у відповідь на те, що ви його гладите, можна сказати: "Моя кішка м’явкає".

Отже, ці слова відмінні за характером та гучністю звуків, які вони описують. Нявкання – це галасливий крик тварини, а м’явкання – спокійне муркотіння. Тепер, коли ви розумієте різницю між цими лексемами, можете сміливо їх використовувати у своєму мовленні, описуючи звуки, які видає ваш домашній пухнастик.

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