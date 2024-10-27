Чому коти п'ють воду з унітазу, з-під крана чи у ванній: три основні причини

Напевно, ви не раз помічали дивну поведінку свого улюбленця, коли він, замість води зі своєї миски, п'є рідину з-під крана чи з унітазу.

Трапляється таке, що навіть найкрасивіша і найзручніша, на вашу думку, миска не може відівчити вашого вихованця пити воду з-під крана чи з унітазу. Чому так відбувається? Зоологи стверджують, що цьому є кілька причин.

Чому кішка п'є з-під крана

Вас це може здивувати, але така поведінка часто зумовлена звичайною еволюцією. Справа в тому, що інстинкт тварини нагадує їй, що стояча вода (в калюжі чи в тій же ємності) не завжди може бути безпечною. В природі вона або отруєна, або заселена шкідливими бактеріями.

Кішки мають вроджену волю до виживання, а тому завжди шукають свіже джерело води. В їх уявленні та рідина, яка біжить з-під крана більш безпечна.

Чому коти п'ють воду з унітазу

Причина такої поведінки також проста. Для вашого улюбленця туалет — це джерело свіжої проточної води, яка змінюється значно частіше, ніж в мисці. Насправді, вам краще усіма зусиллями зупиняти таку звичку.

Справа в тому, що засоби, які використовуються для чищення унітазу, є їдкими і містять хімічні речовини, які можуть загрожувати здоров'ю вихованця. Найменші наслідки, які чекають на кота, це блювання і пронос.

Не менша небезпека криється в бактеріях та грибках, які можуть жити в туалетній воді. Їх вживання небезпечне як для тварини, так і для вас, як її власника. А ще кішка може банально застрягнути і втопитися, хоча такі випадки й досить рідкісні.

Чому кішка мало п'є з миски

Часто кішкам не подобається, якщо миски з водою стоять поряд з їжею. Якщо ваш улюбленець не п'є і шукає інше джерело рідини, можливо причина саме в цьому. Виявляється, у кішок сформувався інстинкт: якщо їжа поряд чи у воді, значить, ця вода отруєна або заражена. Саме тому краще уникати популярних в магазинах подвійних мисок.

Звичайно, таке може бентежити далеко не всіх кішок. Наприклад, у тварини дуже глибоко заховані інстинкти або вона не має іншого вибору. Проте важливо пам'ятати, що відстані між водою і їжею все ж краще дотримуватися.

Читайте також: