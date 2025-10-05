Чому котлети досвідчених господинь розриваються від соку: вони додають до фаршу цей продукт

Як зробити котлети м’якими та соковитими

Соковиті, м’які та ароматні котлети — гордість будь-якої господині. Та скільки разів траплялося так, що котлети виходять сухими, розсипаються чи втрачають форму ще на сковороді? Досвідчені господині мають один невеликий секрет, який робить звичайний фарш пухким та ніжним. І все завдяки одному популярному овочу, який утримує вологу всередині, що робить котлети неймовірно соковитими.

Як приготувати м’які соковиті котлетки: додайте до фаршу цей копійчаний овоч

Більшість господинь звикли додавати у фарш молоко, хліб і манку, але справжній секрет — звичайна терта картопля. Саме вона робить котлети м’якими, соковитими та тримає форму під час обсмаження.

Картопля містить природний крохмаль, який утримує сік всередині та не дає йому витікати. Завдяки цьому котлети не пересихають і не розвалюються, смак страви залишається насиченим, а текстура — ніжною.

Як правильно додавати картоплю у фарш для котлет

Очистіть одну велику картоплину та натріть на дрібній тертці.

Зайву рідину злийте, але не повністю, трохи соку залиште для соковитості.

Додайте до м’ясного фаршу разом із цибулею, яйцем, сіллю та перцем.

Добре перемішайте м’ясну масу, відбийте її руками кілька разів, тоді фарш стане щільнішим.

Сформуйте котлети, обваляйте в сухарях чи борошні та обсмажте на середньому вогні.

Результат перевершить усі очікування — котлети буквально вибухатимуть соком, зберігаючи ніжність усередині й рум’яну скоринку зовні.