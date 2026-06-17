Чому коти сплять калачиком: причина виявилася не лише в комфорті

Поза «котячої креветки» / © unsplash.com

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Коти нерідко сплять, згорнувшись у щільний клубок, і така звичка пов’язана не лише з комфортом. За словами власника двох популярних у соцмережах котів на ім’я Вінстон і Спокі, ця поза має важливе практичне значення та закладена природними інстинктами тварин.

Про це повідомило видання Mirror.

Власник популярних у TikTok улюбленців пояснив, що так звана поза «котячої креветки» є однією з найпоширеніших серед домашніх котів. Попри милий вигляд, вона має цілком практичне призначення.

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«Це поширена захисна поза. Вони виглядають дуже мило, але це також природна позиція, яка захищає їхній шлунок та життєво важливі органи», — зазначив він.

Це пояснення підтверджують і експерти. За їхніми словами, коли кіт згортається калачиком, він не лише утримує тепло тіла, а й захищає найбільш вразливі частини організму. Зокрема, внутрішні органи в черевній порожнині опиняються під додатковим захистом м’язів і кісткових структур.

Фахівці також звертають увагу, що улюбленці, які регулярно сплять у такому положенні, можуть надавати перевагу круглим лежанкам або моделям із високими бортиками, які підтримують природну позу під час сну.

Водночас, як зазначив господар Вінстона та Спокі, поза для відпочинку може багато розповісти про самопочуття та настрій тварини. Наприклад, якщо кіт спить на спині з відкритим животом, це свідчить про високий рівень довіри до навколишнього середовища. У такому положенні тварина стає особливо вразливою, тому зазвичай обирає його лише тоді, коли почувається цілком безпечно.

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Ще одна поширена звичка — прикривати мордочку лапами під час сну. Як пояснюють фахівці, таким чином коти можуть захищатися від світла або намагатися зберегти тепло, що допомагає їм краще відпочити.

Не менш знайома власникам і поза, яку називають «хлібом». У цьому випадку кіт підтискає під себе лапи та хвіст, через що нагадує буханку хліба. Така позиція зазвичай означає, що тварина почувається спокійно й розслаблено, але водночас залишається готовою швидко зреагувати на будь-які зміни навколо.

Іноді коти можуть дрімати з одним напіввідкритим оком або реагувати на звуки легким рухом вух. Це не привід для занепокоєння. Навпаки, така поведінка свідчить, що тварина перебуває у стані легкого сну та продовжує контролювати те, що відбувається поруч.

Експерти зазначають, що пози під час сну допомагають котам регулювати температуру тіла, стежити за навколишнім середовищем і задовольняти потребу в безпеці. Крім того, на поведінку домашніх улюбленців впливають їхні природні інстинкти, адже коти історично залишаються не лише хижаками, а й тваринами, які змушені захищати себе від потенційних загроз.

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Нагадаємо, коти часто здаються незалежними та «самодостатніми», але сучасні дослідження поведінки тварин показують: їхня емоційна система значно складніша, ніж прийнято вважати.

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