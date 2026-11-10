Чому коти сплять, згорнувшись у клубок: фахівці пояснили, що приховує ця поза

Кіт згортається в клубок під час сну — головні причини / © pexels.com

Реклама

Якщо ваш кіт любить спати, згорнувшись калачиком і сховавши мордочку під хвостом, така поведінка має цілком природне пояснення. Виявляється, ця поза допомагає тваринам не лише почуватися комфортніше, а й захищатися від потенційної небезпеки.

Про це повідомило видання Express.

Реклама

Коти можуть засинати в найнезвичніших положеннях, однак одна з їхніх улюблених поз — щільний клубочок, коли лапи притиснуті до тулуба, а хвіст огортає тіло. Такий спосіб відпочинку не випадковий, адже за ним стоять природні потреби та інстинкти тварин.

Реклама

Навіщо коти згортаються калачиком

Насамперед така поза допомагає котам підтримувати комфортну температуру тіла. Як пояснює Webvet, під час сну тварини намагаються зменшити втрату тепла, тому притискають кінцівки до тулуба та прикривають хвостом відкриті ділянки.

Особливо показовою є звичка ховати ніс під хвостом. Так кіт додатково захищає його від холоду. Якщо ж улюбленець згортається настільки щільно, що майже не видно його лап і мордочки, це може означати, що він намагається зігрітися.

Є й інше пояснення, пов’язане з поведінкою диких предків домашніх котів. Під час сну тварина не може повноцінно контролювати навколишнє середовище, тому інстинктивно обирає положення, яке робить її менш вразливою.

Зокрема, згорнувшись калачиком, кіт прикриває лапами живіт, захищаючи цю чутливу частину тіла. Завдяки цьому він може почуватися спокійніше та безпечніше під час відпочинку.

Реклама

Про що може попереджати поза кота під час сну

Попри те, що сон у клубочку є звичайною поведінкою котів, власникам варто придивлятися до супутніх ознак. Іноді тварини намагаються сильніше стиснутися або усамітнитися, коли відчувають біль чи нездужання.

Особливу увагу слід звернути на випадки, коли кіт раптово починає ховатися від людей, відмовляється від їжі або не дозволяє до себе торкатися. Ще одним тривожним сигналом можуть бути зміни у відвідуванні лотка.

За наявності таких симптомів краще показати улюбленця ветеринару.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому коти не люблять, коли їм гладять живіт, лапи та хвіст.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів