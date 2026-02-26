Чому краще купувати дрібні яйця, а не великі: секрети вибору якісної продукції

Як вибрати яйце

Більшість покупців у супермаркетах автоматично тягнуться до найбільших яєць категорії С0, вважаючи, що розмір є головним показником якості. Проте досвідчені продавці та спеціалісти з птахівництва стверджують: за великим розміром часто ховається менш корисний продукт.

Як маркуються яйця

Розмір продукту напряму визначаються біологічним віком птиці. Розуміння цього факту дозволяє зробити більш свідомий та корисний вибір під час покупки.

Ось ключові відмінності, на які вказують фахівці:

Малі яйця категорії (С2 та С3) є результатом роботи молодих несучок, які щойно розпочали свій репродуктивний цикл. Оскільки організм такої птиці перебуває на піку своєї природної активності, кожне знесене яйце має максимальну концентрацію корисних речовин. Важливо й те, що молода птиця зазвичай не потребує жодної хімічної стимуляції чи спеціальних добавок до корму, тому продукт є максимально натуральним.

Відбірні яйця категорії (С0 та С1) з’являються у дорослих, зрілих курок. Попри свій переконливий зовнішній вигляд, вони часто містять підвищену кількість вологи, що розмиває частку поживних мікроелементів у кожному грамі маси. Крім того, щоб підтримувати високі темпи виробництва у старшої птиці, господарства іноді вимушені збагачувати раціон додатковими компонентами для стимуляції процесу.

На що звертати увагу, купуючи яйця

Під час вибору продукту в магазині варто фокусуватися не на зовнішніх габаритах упаковання, а на штампі, нанесеному на шкаралупу. Саме буквено-цифрове позначення є ключовим індикатором якості та характеристик товару.

Категорії С2 та С3 є ідеальним варіантом для покупців, які прагнуть отримати максимально натуральний продукт за помірною ціною. Вартість таких яєць нижча, а за своїми поживними властивостями вони часто перевершують великі аналоги, оскільки походять від молодих птахів.

Пам’ятайте, що візуальний об’єм яйця може бути оманливим. Маркування на шкаралупі дає набагато правдивішу інформацію про корисність та походження продукту, ніж його фізичний розмір.