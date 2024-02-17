Чому круглу піцу кладуть в квадратну коробку і ріжуть на вісім трикутників — це цікаво

Піца — одна з найпопулярніших страв практично в усьому світі. Вона зазвичай має круглу форму. І користувачі в Мережі зацікавилися, чому її тоді кладуть в квадратну коробку?

Чому піца має круглу форму

Коли ви готуєте піцу вдома, то можете надати їй будь-яку форму, а ось якщо замовляєте в кафе, вам принесуть круглу. Чому так?

Італійці вважали, що приготування їжі повинно бути легким і не займати багато часу. Тому тісто вони спочатку швиденько розминають в руках, не розкочують, а розтягують. Тому надання круглої форми займає менше часу.

Крім цього, дехто вважає, що порізати круглу піцу на рівні шматки набагато простіше, ніж квадратне тісто.

Чому коробки для піци квадратні

Чому піцу нарізають трикутниками / Фото: Unsplash

В Мережі можна знайти багато різних теорій на цю тему. Однак, відповідь насправді досить проста. В цьому разі найбільше значення має економічність.

Квадратну коробку дешевше виготовити, аніж круглу, адже для неї потрібен один шматок картону, а ось овальну чи круглу форму зробити важче.

Ще один не менш важливий фактор — квадратні коробки легше транспортувати, тому що вони займають менше місця в розкладеному вигляді. А пізніше їх швидше і простіше складати.

В TikTok на каналі @FactBuddy21 розповіли, що насправді раніше вже робилися спроби створити круглу коробку, але успіху вони не мали. Наприклад, 2004 року Джон Харві винайшов круглу коробку для піци, яку назвав Presseal. Він стверджував, що така форма буде краще за інші затримувати жир і не даватиме піці ковзати всередині. Але таке рішення не знайшло виробників, які б готові були випускати продукцію.

2010 року компанія Apple також зацікавилася випуском круглої коробки для піци. Вона навіть подала заяву на патент тонкого круглого контейнера для піци, який має вісім круглих вентиляційних отворів для виходу вологи.

Чому піцу нарізають трикутниками

Відповідь на це запитання найпростіша. Саме так найшвидше і найлегше порізати круглу піцу на рівні шматки. В деяких американських містах, наприклад, у Чикаго, продаються і квадратні піци. Вони готуються на прямокутному тісті без країв і скоринки. Але такий варіант поширений для вечірок, адже шматок квадратної форми легше тримати в руках чи покласти на тарілку.

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